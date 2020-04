Das Kabinett hat an diesem Morgen über das nächste Pandemie-Gesetz im Zuge der Corona-Krise beraten. Dabei ging es auch um den weiteren gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung. Anschließend sagte Gesundheitsminister Jens Spahn: ”Wir wollen Corona-Infizierte schneller finden und versorgen.”

Berlin. Das Kabinett hat am morgen über weitere Maßnahmen bezüglich der Corona-Krise beraten. Dabei ging es auch um den Gesetzentwurf um „Zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ von Jens Spahn.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Der Gesetzentwurf sieht anderem eine erneute Ausweitung von Tests vor, um vor allem Pflegekräfte und -bedürftige besser zu schützen. Kommen sollen umfassendere Meldepflichten für Ärzte und Labore, die künftig auch negative Testergebnisse und genesene Fälle angeben sollen. Beschlossen wurdel zudem ein Finanzierungsplan für den angestrebten Corona-Bonus für Pflegekräfte von bis zu 1500 Euro.

Am Mittag sagte Gesundheitsminister Spahn in einer anschließenden Pressekonferenz: “Wir werden mehr Testes ermöglichen, um Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen. Das gilt vor allem für Pflegeheime.” Diese Gruppe an Personen dort sei von dem Virus besonders bedroht. Dafür ändern wir an mehreren Stellen die Vorgaben für Tests. So sollen jetzt auch negative Corona-Tests registriert werden.

Mehr Impfstoffe für die kommende Grippesaison

Die knapp 400 Gesundheitsdienste sollen gestärkt werden. Sie seien “Dreh und Angelpunkt” in dieser Pandemie. Dafür wird ein Förderprogramm aufgelegt mit einem Gesamtvolumen mit bis zu 50 Millionen Euro.

Darüber hinaus werden mit Blick auf die kommende Grippesaison neue Bestellmengen ermöglicht. So sollen Ärzte die Impfen künftig 30 Prozent mehr Grippeimpfstoffe bestellen können als bislang. Damit wolle man eine Grippewelle neben der Corona-Pandemie möglichst niedrig halten.

Durch eine gesetzliche Regelung wird klar gestellt, dass die Kosten für EU-Bürger, die wegen einer Corona-Infektion in Deutschland behandelt wurden, vom Bund übernommen wird. Das sei Zeichen der europäischen Solidarität, sagte Spahn.

RND/fw