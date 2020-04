Brüssel geht nun juristisch gegen Polens Justizreform vor

Die Brüsseler Behörde sagt, Warschau verstoße mit seiner Justizreform gegen EU-Recht. Polen steht auch wegen der Pläne in der Kritik, demnächst eine Präsidentenwahl abzuhalten. Der frühere EU-Ratschef Donald Tusk ruft zum Boykott der Abstimmung auf.

Brüssel. Die EU-Kommission erhöht im Streit um die polnische Justizreform den Druck auf die Regierung in Warschau.

Am Mittwoch leitete die Behörde in Brüssel ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land ein. Kritik gibt es auch den Präsidentenwahlen in Polen, an denen die nationalkonservative Regierung trotz Corona-Krise festhält.

Die Regierung in Polen hat Mitte Februar ein Gesetz erlassen, mit dem Richter wegen ihrer Entscheidungen diszipliniert werden können.

Vera Jourova, Vizepräsidentin der EU-Kommission, sagte in Brüssel, das Gesetz untergrabe die Unabhängigkeit von Richtern. Es könne, „unter anderem zur politischen Kontrolle des Inhalts von Gerichtsentscheidungen verwendet werden“, so Jourova.

Nach dem Gesetz müssen Richter in Polen sogar mit ihrer Entlassung rechnen, wenn sie die Entscheidungskompetenz oder Legalität eines anderen Richters, einer Kammer oder eines Gerichts infrage stellen. Sie dürfen sich auch nicht politisch betätigen.

Die Regierung in Warschau hat jetzt zwei Monate Zeit, um auf die Bedenken aus Brüssel zu antworten. Geschieht das nicht, könnte es am Ende zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof kommen. Die EU-Kommission und die polnische Regierung liegen seit Jahren im Clinch.

Grünen begrüßen das Vorgehen

Die Europa-Grünen begrüßten die Ankündigung der Kommission, gegen Warschau vorzugehen. „Mittlerweile muss klar geworden sein: Aufrufe und unverbindliche Verurteilungen nutzen wenig“, sagte der Rechtsexperte der Grünen im Europaparlament, Sergey Lagodinsky, dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND): „Die zwei Hebel, die der EU verbleiben, sind der Europäische Gerichtshof (EuGH) und die europäischen Finanzen.“

Es sei absolut notwendig, „dass der neue europäische Haushalt die Verteilung von Finanzen an Regierungen vom Stand der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie abhängig macht“, sagte Lagodinsky: „Alles andere wäre der größte Witz der europäischen Geschichte.“

Kritik an Präsidentschaftswahlen

Die polnische Regierung muss derzeit auch heftige Kritik einstecken, weil sie ungeachtet der Coronavirus-Krise weiter plant, noch im Mai Präsidentenwahlen abzuhalten. Die Wahl soll ausschließlich per Brief erfolgen.

Weil die Oppositionskandidaten wegen der Kontaktbeschränkungen nicht mehr in der Öffentlichkeit Wahlkampf betreiben können, wird mit einem Sieg des Amtsinhabers bei der Wahl gerechnet. Präsident Andrzej Duda steht der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nahe und bekommt in den von der Regierung kontrollierten Medien viel Sendezeit.

Der frühere EU-Ratschef Donald Tusk rief jetzt zu einem Boykott der Wahl auf. Diese habe „nichts mit einer Wahl zu tun“, erklärte Tusk. Der Standard freier, gleicher und gerechter Wahlen werde nicht eingehalten.

Auch die EU-Behörde mache sich große Sorgen, sagte Kommissionsvizechefin Jourova am Mittwoch. Man erwarte in allen Mitgliedsstaaten der EU freie und faire Wahlen, sagte Jourova: „Wenn ich Polin wäre, dann hätte ich gerade viele Fragen, wie das gehen soll.“

Von Damir Fras/RND