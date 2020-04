Corona-Lockerung: Neuer Kurs mit großer Lücke

Bund und Länder schwenken in der Corona-Krise auf einen Lockerungskurs. Das liegt an der flacheren Infektionskurve, aber auch an der Befürchtung eines Stimmungsumschwungs. Unverständlich ist, warum ein zentrales Thema ausgekoppelt bleibt, das die Kurve jäh wieder ansteigen lässt, kommentiert Daniela Vates.

Berlin. Die Erwartungen waren niedrig gehängt worden vor der erneuten Bund-Länder-Runde zur Corona-Krise und doch ist etwas Wesentliches passiert: Der Ton hat sich geändert.

Die Strenge weicht der Zuversicht.

Nicht Beschränkungen stehen nun im Vordergrund, sondern Lockerungen. Nicht Warnungen sind die zentrale Botschaft der Kanzlerin, sondern Zufriedenheit.

Angela Merkel spricht nicht mehr von „Öffnungsdiskussionsorgien“, sondern kündigt selbst gleich für den kommenden Mittwoch den nächsten Beschluss an. Ein Konzept für Schulen, Kitas und für den Sport soll es da geben.

Spielplätze, Kirchen, Museen und Zoos dürfen vorher schon wieder öffnen.

Der neue Kurs hat Gründe. Der geringere Anstieg der Infektionen hat daran seinen Anteil und auch der Faktor Zeit: Inzwischen wurden in vielen Bereichen Konzepte zum Infektionsschutz erarbeitet wurden und daran, dass der 1,50-Meter-Abstand mittlerweile für viele zu einer Art Gewohnheit geworden ist.

Lagerkoller als Problem

Aber darin mischt sich noch etwas anderes: Die Erkenntnis, dass die Akzeptanz der neuen engen Grenzen zunehmend sinkt, dass der Lagerkoller, Arbeitslosigkeit, und Unternehmen in der Verlustzone eine ungute Mischung sind, die man nicht besonders lange gären lassen sollte.

Deswegen gibt es nun Lockerungen und Stufenpläne, die Entspannung verheißen. In Personen gedacht, sind Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun ein gutes Stück auf die Linie des nordrhein-westfälischen Regierungschefs Armin Laschet umgeschwenkt, dessen Drängen sie bis vor kurzem noch mit Kopfschütteln begleitet haben.

Es sind Schritte in Richtung Normalität, die nun gegangen werden. Ein Zurück zum Vor-Krisen-Alltag ist es noch nicht.

Was weiter fehlt

Es gibt dabei Bedenkliches und Bedenkenswertes.

Bedenkenswert ist, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weiter sehr streng davor warnt, den Corona-Virus zu unterschätzen. Und dass die vier deutschen Spitzenforschungsverbände gerade erst festgestellt haben: „Die Lage ist nicht stabil.“

Das macht es umso bedenklicher, dass sich Bund und Länder weiter um ein zentrales Thema herumdrücken: Der Umgang mit Pflege- und Seniorenheimen bleibt ausgespart, obwohl dort diejenigen leben, die eines besonderen Schutzes bedürfen. Hier können Infektions- und Todeszahlen jäh in die Höhe schnellen.

Ein Bonus für die Pfleger wurde nun mit Mühen beschlossen. Abgesehen davon aber müssen die Heime sehen, wie sie zurecht kommen – während in vielen Krankenhäusern Kurzarbeit angemeldet wurde.

Es wäre ein gutes Thema für den Wettbewerb der Ministerpräsidenten um den ersten Platz im Krisenmanagement.

Von Daniela Vates/RND