Günther: Grenze zu Dänemark soll ab 15. Mai schrittweise geöffnet werden

Wegen der Corona-Krise sind auch viele deutsche Grenzen zu den Nachbarländern geschlossen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat sich nun mit dem Bundesinnenminister verständigt. Demnach soll die Grenze zu Dänemark ab 15. Mai schrittweise geöffnet werden.

Kiel. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf eine schrittweise Öffnung der Grenze zu Dänemark ab Mitte Mai verständigt.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

“Wir haben heute telefoniert und miteinander verabredet, einen konkreten Fahrplan zu entwickeln, in welchen Schritten ab spätestens 15. Mai eine Öffnung der Grenze zu Dänemark erfolgen kann”, sagte Günther am Montag der Nachrichtenagentur dpa. “Dies soll in den kommenden Tagen präzisiert werden.”

Bereits am Donnerstag hatte Günther nach den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angekündigt, sich bei der kommenden Runde am Mittwoch für weitere Lockerungen an der Grenze zu Dänemark einzusetzen.

RND/dpa