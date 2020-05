Die Bundesliga verspielt mit dem Restart eine große Chance

In der Fußballbundesliga rollt bald wieder der Ball, aber nur damit versprochene TV-Gelder fließen. Dabei stand das System längst vor dem Kollaps. Corona wäre die Chance für einen Neuanfang gewesen, kommentiert Jörg Kallmeyer.

In den düstersten Stunden dieser Krise gab es eine ganz besondere Hoffnung: Die Welt nach Corona könnte besser werden als sie zuvor war. Mit mehr Menschlichkeit. Mit Maßhalten in allen Dingen und mit einer Wirtschaft, die weniger von Gier und Wachstum um jeden Preis getrieben ist.

Ausgerechnet die Fußballbundesliga, die doch eigentlich so viel mit Hoffen und Bangen zu tun hat, zerstört diese Perspektive nun mit aller Macht: Es geht nicht nur weiter wie zuvor – im Wirtschaftsbetrieb Profifußball kommt es jetzt noch schlimmer: Der Ball muss Mitte Mai wieder rollen, damit versprochene TV-Gelder fließen. Und nur deshalb. Die Fans? Sie bleiben draußen. Emotionen im Stadion, Jubel? Fehlanzeige.

Ja, beim Profifußball geht es um viel Geld. Aber darf es nur noch ums Geld gehen? Eine Krise gab es schon lange vor Corona. Wie lange sollte es noch gut gehen mit Spielergehältern in astronomischen Höhen, mit einem Transfermarkt ohne Limits und mit Vereinen, die am Tropf von TV-Sendern oder Investoren ohne Interesse am Sport hängen?

Geisterspiele sind das deutlichste Signal, das man den Fans schicken kann

Das System stand längst vor dem Kollaps. Corona wäre die Chance für einen Neuanfang gewesen. Für ein Runterfahren, für einen Schrumpfkurs bei Gehältern und Etats – und für eine Rückbesinnung auf das, was im Fußball wirklich zählt. Abpfiff der Saison, also Neustart im Herbst mit neuen Trikots und neuem Selbstbewusstsein. Die Verluste für den Wirtschaftsbetrieb Bundesliga wären gewaltig gewesen, doch der Imagegewinn für die Vereine hätte das aufgewogen.

Die Deutsche Fußball-Liga hat sich in jüngster Zeit viel Mühe gegeben, die Kontakte zu den Fans wiederaufzubauen, die sich vom Kommerz abgeschreckt fühlen. Das kann man sich in Zukunft sparen. Geisterspiele sind das deutlichste Signal, das man den Fans schicken kann: Auf euch kommt es sowieso nicht an.

RND

Von Jörg Kallmeyer/RND