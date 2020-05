Kita-Öffnung verzögert: NRW-Familienminister kritisiert Kanzleramt

Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat scharfe Kritik am Kanzleramt geübt. Das Konzept zur Kita-Öffnung habe man nur “zur Kenntnis genommen”, deshalb sei eine Woche verloren gegangen. In NRW dürfen alle Kinder ab Juni tageweise in Kitas, in Hamburg die Fünf- und Sechsjährigen schon ab dem 18. Mai.

Düsseldorf/Hamburg. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat das Kanzleramt wegen der Verzögerung der Vorschläge für die stufenweise Rückkehr der Kinder in die Kindergärten kritisiert.

+++Immer aktuell: Hier geht’s zum Corona-Liveblog+++

Das von NRW und Hamburg erarbeitete Konzept für die Lockerung der Corona-Beschränkungen in den Kitas sei von allen 16 Bundesländern einstimmig gebilligt worden und habe schon zwei Tage vor der Bund-Länder-Schalte am vergangenen Mittwoch vorgelegen, sagte Stamp am Freitag in Düsseldorf.

Eine ganze Woche verloren

Aber anstatt sich das Papier zu eigen zu machen, habe das Kanzleramt das Konzept nur “in einer Art ersten Lesung” zur Kenntnis genommen. Das sei ein “falsches Signal” an Eltern und Kinder gewesen, sagte Stamp. Dadurch sei eine ganze Woche bei Wiederanlaufen der Kinderbetreuung in Kitas verloren gegangen.

Am kommenden Donnerstag, dem 14. Mai, sollen in NRW zunächst Vorschulkinder mit besonderem Förderbedarf in die Kitas zurückkehren. Auch Tagespflege für Kinder ab zwei Jahren ist dann wieder erlaubt, wie Stamp am Freitag ankündigte. Ab dem 28. Mai sollen alle Vorschulkinder wieder in die Kindergärten kommen. Im Juni sollen die Einrichtungen für sämtliche Kinder geöffnet werden – allerdings nur für zwei Tage pro Woche.

Und ab September sollen möglichst alle Kinder wieder in einem eingeschränkten Regelbetrieb in die Kita gehen können. NRW werde eine eigene wissenschaftliche Studie zu Corona-Infektionen bei Kita-Kindern durchführen. Mehrere Tausend Kinder sollten über einen bestimmten Zeitraum kontinuierlich auf das Corona-Virus getestet werden.

Hamburger Kitas gehen ab 18. Mai schrittweise in Regelbetrieb

Die Hamburger Kitas sollen ab dem 18. Mai wieder schrittweise in einen eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Als erste sollen die Fünf- und Sechsjährigen wieder betreut werden, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag.

Nach einer zweiwöchigen Beobachtungsphase könnten dann, wenn es keine Rückschläge bei den Neuinfektionen gebe, am 8. Juni die Viereinhalbjährigen folgen. In zwei weiteren Schritten sollen dann die Dreijährigen wieder betreut und letztlich auch die Krippenbetreuung ermöglicht werden.

RND/dpa