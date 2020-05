EU versorgt Entwicklungsländer über Luftbrücke mit Hilfsgütern

Die Europäische Union hat eine Luftbrücke eingerichtet, um Helfer und Hilfsgüter in der Corona-Krise in Entwicklungsländer zu transportieren. Am Freitagmorgen startete der erste Flug in die Zentralafrikanische Republik. “Wenn wir heute ein Gebiet der Welt ungeschützt lassen, sind wir alle morgen ungeschützt”, sagte der zuständige EU-Kommissar Lenarcic.

Der erste Flug startete am Freitagmorgen in Lyon und brachte neben 13 Tonnen humanitärer Hilfsgüter rund 60 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in die Zentralafrikanische Republik. Zwei weitere Frachtflüge sind in den kommenden Tagen geplant.

Hilfe in Gebieten mit Versorgungsengpässen

“Wenn wir heute ein Gebiet der Welt ungeschützt lassen, sind wir alle morgen ungeschützt”, erklärte der für das Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic zum Start der Luftbrücke. Es gehe vor allem darum, Hilfe in Gebiete zu bringen, in denen es wegen der Corona-Krise Versorgungsengpässe gebe.

Um sich ein Bild von der Lage in der Zentralafrikanischen Republik zu machen, begleitete Lenarcic den ersten Hilfsflug. Er traf sich in der Hauptstadt Bangui unter anderem mit dem Präsidenten Faustin-Archange Touadéra sowie mit Vertretern von Hilfsorganisationen.

