Kemmerich protestiert gegen Einschränkungen – und wird von Partei gerügt

In Thüringen beteiligten sich zahlreiche Menschen an einem Spaziergang gegen Corona-Einschränkungen. Darunter auch Thüringens Ex-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP). Für seinen Auftritt muss er viel Kritik einstecken – auch aus der eigenen Partei.

Erfurt. In Gera nahmen zahlreiche Menschen an einem Spaziergang gegen Corona-Einschränkungen teil. Zirka 750 Menschen versammelten sich in der Stadt des Freistaates Thüringen, um friedlich gegen Grundrechts-Einschränkungen in der Corona-Krise zu demonstrieren, wie die “Ostthüringer Zeitung” berichtet. Unter ihnen befand sich auch Thüringens Ex-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP). Er musste sich vereinzelt „Hau ab!“-Rufe gefallen lassen.

Die Veranstaltung war angemeldet und verlief unter großen Polizeiaufgebot störungsfrei. Die Teilnahme Kemmerichs stieß allerdings auf große Kritik, auch in der eigenen Partei. “Liberal sein heißt nicht, aus Prinzip gegen etwas zu sein, gerade, wenn es Menschen schützt. Wir kümmern uns,” schrieb FDP-Bundesvorstandsmitglied Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf Twitter.

Auch JuLi-Chefin Ria Schröder ließ kein gutes Haar an Thüringens Ex-Ministerpräsident. “Wer bewusst Hygienemaßnahmen missachtet und sich mit Rechtsextremen einreiht, der ist nicht Mitte, sondern gefährdet uns alle”, twitterte sie.

Neben Kemmerich nahmen auch AfD-Politiker wie der stellvertretende Bundessprecher Stephan Brandner teil, der in der Vergangenheit durch antisemitische Ausfälle aufgefallen war.

Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow rügte den in seinen Augen leichtsinnigen Auftritt des FDP-Chefs von Thüringen.

Weitere Einschränkungen durch das Coronavirus müssen die Thüringer wohl in naher Zukunft nicht fürchten.

Gesundheitsministerin Heike Werner hat die Rücknahme von Lockerungen der Anti-Corona-Auflagen als letzte Maßnahme dargestellt, wenn in einer Region Infektionszahlen hoch sind. “Dort, wo mehr Infektionen auftreten, werden wir zusammen mit den Gesundheitsämtern schauen, was sind die Gründe dafür und muss man vielleicht an der ein oder anderen Stelle nochmal Lockerungen wieder zurücknehmen. Aber das werden wir sehr sensibel gemeinsam entscheiden und das sollte der allerletzte Schritt sein”, sagte die Linke-Politikerin in einem am Samstag von ihrem Ministerium bei Twitter veröffentlichten Video.

Freistaat weit unter der festgelegten Obergrenze

Thüringen plant in der kommenden Woche seine Regelungen zur Eindämmung von Sars-CoV-2 zu lockern und will auch den Kommunen mehr eigenen Spielraum dafür zugestehen.

In Thüringen gab es landesweit in den vergangenen sieben Tagen nach Angaben den Staatskanzlei (Stand Samstag) 8,8 neue Corona-Nachweise je 100 000 Einwohner. Damit liegt der Freistaat weit unter der von Bund und Ländern festgelegten Obergrenze von 50. Doch die Lage ist regional sehr unterschiedlich.

Neben dem bundesweit als Brennpunkt geltenden Landkreis Greiz (74,4) ergaben sich auch für die Kreise Sonneberg (30,3), Hildburghausen (12,6) und Gotha (14) sowie für die Stadt Gera (21,2) zweistellige Quoten. Ob in Greiz dort geplante Lockerungen ausgesetzt oder Beschränkungen sogar verschärft werden, soll laut Ministerium kommende Woche entschieden werden.

RND/ak/dpa