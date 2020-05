Der unsichtbare Feind im Weißen Haus

Mit Inkompetenz hat Donald Trump die einstige Weltmacht USA in der Corona-Krise zum Problemfall gemacht. Die Zahl der Infektionen steigt weiter. Trotzdem will der US-Präsident die Wirtschaft wieder öffnen. Die Risiken der kopflosen Politik kann Trump neuerdings an seinem Arbeitsplatz verfolgen – der entwickelt sich zum Hotspot der Pandemie.

Washington. Draußen vor dem 3,90 Meter hohen Stahlzaun wird die Körpertemperatur jedes Besuchers gemessen. Drinnen wird das Mobiliar regelmäßig desinfiziert, und das Personal muss alle paar Tage zum Covid-19-Test. Martialisch hat der Hausherr dem “unsichtbaren Feind” den Krieg erklärt.

Kaum ein Bürogebäude der USA ist so hermetisch gegen Eindringlinge abgesichert wie das Weiße Haus. Und keines sollte so gut vor dem Coronavirus geschützt sein. Doch seit ein paar Tagen entwickelt sich die Schaltstelle der Weltmacht zu einem Hotspot der tückischen Pandemie. Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich ein Navy-Unteroffizier, der dem Präsidenten das Essen serviert, infiziert hat. Am Freitag wurde die Sprecherin des Vizepräsidenten positiv getestet. Auch Angehörige des Secret Service sollen betroffen sein. Drei hochrangige Mitglieder der Corona-Taskforce haben sich in Selbstisolation begeben. “Es ist unheimlich, zur Arbeit zu gehen”, gestand Kevin Hassett, der Topwirtschaftsberater von Donald Trump.

Der legendäre West Wing – ein Gefahrenherd außer Kontrolle? “Das Weiße Haus arbeitet sicher”, widerspricht Regierungsprecherin Kayleigh McEnany entschieden. “Wir haben jede mögliche Vorkehrung zum Schutz des Präsidenten ergriffen.” Wirklich beruhigend klingt das nicht. Seit Neuestem müssen die Bediensteten einen Mund-und-Nasen-Schutz tragen, wie er anderswo längst vorgeschrieben ist. Den Korrespondenten, die in dem Gebäude mit seinen erstaunlich engen Gängen und Büros arbeiten, werden tägliche Covid-Tests angeboten. Doch Donald Trump hält keinen Abstand und verweigert das Maskentragen. Und draußen in den Drogeriemärkten und Apotheken des reichsten Landes der Welt sind für Normalsterbliche seit Wochen weder Masken noch Desinfektionsmittel oder gar Tests zu bekommen. So wird das von außen säulenverzierte und von innen toxische Gebäude an der Pennsylvania Avenue 1600 zum Spiegelbild einer Nation, die sich für außergewöhnlich hielt und nun ihr Versagen erlebt.

USA: Fünfzigmal so viele akut Infizierte wie in Deutschland

Vier Monate nach dem ersten Covid-Fall bieten die USA ein katastrophales Bild: Während anderswo die Neuinfektionen zurückgehen, kommen in Amerika jeden Tag mehr als 20.000 neue Fälle hinzu. 1,4 Millionen Menschen haben sich bereits angesteckt. Aktuell sind fünfzigmal so viele Personen infiziert wie in Deutschland. Mehr als 80.000 sind gestorben. Derweil stürzt das Land wirtschaftlich in die schwerste Krise seit der Großen Depression der 1930er-Jahre. Mehr als 33 Millionen Frauen und Männer haben ihren Job verloren. Offiziell lag die Arbeitslosenquote im April bei 14,7 Prozent – zweieinhalbmal so hoch wie in Deutschland. Doch selbst Finanzminister Steven Mnuchin räumt ein, dass der Wert bald auf 25 Prozent steigen könnte. In einem Land mit einem sklerotischen Sozialsystem und einer an den Arbeitgeber gekoppelten Krankenversicherung sind das verheerende Aussichten. Schon jetzt bilden sich überall im Land lange Schlangen vor den Suppenküchen.

“Wir leben in einem gescheiterten Staat”, hat der renommierte amerikanische Schriftsteller und Journalist George Packer vor einigen Tagen in einem bedrückenden Essay für das Magazin “The Atlantic” festgestellt. Donald Trump hingegen verkündet immer neue Erfolge. “Es ist ein Wunder, was wir erreicht haben”, fabuliert er. Von Anfang an haben ihn seine Umfragewerte mehr interessiert als die Infektionszahlen. Nun versucht er, die Pandemie endgültig zu den Akten zu legen. Bis zur Schicksalswahl im November will er den ökonomischen Wunderheiler geben, der das Land aus seinem tiefsten Tal zu ungeahnter Prosperität führt.

Einen Titel für die Comeback-Story hat der politische Illusionskünstler schon gefunden: “Transition to greatness” (Übergang zur Größe) lautet der Slogan. Bei einem solchen Jahrhundertprojekt kann auf sachliche Widersprüche keine Rücksicht genommen werden. Offiziell hat die Washingtoner Regierung klare Kriterien für den Abbau des Lockdowns und die Lockerung der Ausgangsbeschränkungen formuliert. Die sind in vielen Bundesstaaten noch nicht erfüllt. Gleichwohl wiegelt Trump über sein Twitter-Megafon bewaffnete Randalierer auf, die vor den Kapitolen die Gouverneure für eine Rücknahme der Restriktionen unter Druck setzen. Die Verantwortung möchte er aber nicht übernehmen. “Ich bin total dagegen”, rüffelte er seinen Parteifreund Brian Kemp, der als Gouverneur von Georgia allzu forsch Fitness- und Tattoostudios geöffnet hatte. Inzwischen sind andere Bundesstaaten gefolgt, und Trump verkündet: “Ich finde das wunderbar.”

US-Wirtschaft im Blindflug geöffnet

Erratische Kurswechsel, offene Lügen und organisatorisches Versagen sind typisch für die Washingtoner Corona-Politik. Trotz früher Warnungen vor der herannahenden Pandemie verbrachte der Präsident den März weitgehend auf dem Golfplatz oder bei Kundgebungen. Als sich dann in New York eine Apokalypse androhte und überall Schutzkleidung und Beatmungsgeräte fehlten, konkurrierten die US-Regierung und die Bundesstaaten auf dem Weltmarkt um die knappen lebensrettenden Produkte. “Wir testen mehr als irgendjemand sonst auf der Welt”, brüstet sich Trump inzwischen. Tatsächlich haben die USA mehr als acht Millionen Covid-Tests durchgeführt, doch die Untersuchungen kommen viel langsamer als erforderlich voran. Pro Tag werden nun 250.000 Tests durchgeführt. Nach Berechnungen der Gesundheitsexperten der Harvard-Universität wären aber mindestens 900.000 erforderlich – und der Bedarf steigt mit der Rückkehr der Beschäftigten in Fabriken und Büros.

So wird die Wirtschaft in den USA gleichsam im Blindflug geöffnet. Weder gibt es eine Strategie zur Verfolgung der Infektionsketten mit einem Trackingsystem noch verlässliche Handreichungen für die Unternehmen. Eine Broschüre der Gesundheitsbehörde CDC mit Leitlinien für die risikoarme Wiedereröffnung von Schulen, Kirchen und Restaurants wurde aus unbekanntem Grund vor der Veröffentlichung einkassiert. Dass nicht einmal das Weiße Haus einen gefahrlosen Betrieb für seine Beschäftigten organisieren kann, stärkt das Vertrauen in die Regierung kaum. Noch beunruhigender ist ein Bericht der “Washington Post”, demzufolge sich Deborah Birx, die offizielle Corona-Beauftragte der Regierung, über die antiquierte offizielle Infektionsstatistik empörte. “Es gibt nichts von der CDC, dem ich trauen kann”, soll die Wissenschaftlerin geschimpft haben.

Eine Spritze mit Desinfektionsmittel als Therapie

Schon vor drei Wochen hatte Birx schwer an sich halten müssen. Da hatte der Präsident in einer Pressekonferenz zum Entsetzen der Fachleute plötzlich über die Injektion von Desinfektionsmitteln zur Corona-Therapie schwadroniert. Am Tag darauf wurde das tägliche Briefing abgeschafft. Mit weiteren lebensgefährlichen Gesundheitstipps hält sich Trump bislang zurück. Doch nun räsoniert er plötzlich, die Covid-Tests seien “überbewertet”, und untergräbt damit den Eckpfeiler der eigenen Öffnungspolitik. Seine Begründung: Wenn das Land immer intensiver nach Infektionen suche, “lassen wir uns selbst schlecht aussehen”.

Angesichts derart chaotischer Signale befürchten Ökonomen schon, dass sich das Comeback der ökonomischen Supermacht zu einer wilden Schleuderfahrt von überstürzten Öffnungen, unkontrollierter Ausbreitung der Infektion und fehlender Unterstützung für die Krisenopfer wird. Die Mittel des Paycheck Protection Program, das Kleinunternehmen bei der Lohnzahlung unterstützen soll, werden spätestens zum Monatsende aufgebraucht sein. Das reguläre Arbeitslosengeld läuft in einigen Bundesstaaten nach drei Monaten aus, und der besondere Krisenzuschlag von wöchentlich 600 Dollar endet im Juli. Auf ein neues billionenschweres Konjunkturpaket aber können sich die verfeindeten Republikaner und Demokraten im Kongress nicht einigen, weil Trumps Partei kein weiteres Geld für direkte Hilfen lockermachen will.

Falls die Sache schiefgeht, hat Trump die Sündenböcke schon markiert. Natürlich werden die Demokraten, die Gouverneure und die Medien schuld sein. Doch zunehmend schießt sich der Präsident auf einen noch mächtigeren Widersacher ein. “Das ist der schlimmste Angriff, den wir je erlebt haben”, empört er sich. “Das hätte in China gestoppt werden können – wurde es aber nicht.” Nun hat die Regierung in Peking anfangs zweifellos schwere Fehler im Umgang mit der Corona-Pandemie gemacht. Aber für Trumps Mutmaßung, das Virus könne aus einem Labor in Wuhan entwichen sein, gibt es keinerlei Belege. Und sein mit fremdenfeindlichen Tönen unterlegtes Drohen mit einer Bestrafung der Volksrepublik mag die Wähler in Texas oder Nevada begeistern. Pekings dringend erforderliche Bereitschaft zur Transparenz und Zusammenarbeit wird sie sicher nicht befördern.

Mit dem Alleingang rückt Trump auch immer weiter von den westlichen Verbündeten ab, die seine wirre Corona-Politik ohnehin mit Befremden verfolgen. “Ich habe mit Angela Merkel gesprochen”, brüstete sich der US-Präsident am Freitag vor republikanischen Abgeordneten. Auch mit vielen anderen Regierungschefs habe er sich über die Wiedereröffnung der Wirtschaft ausgetauscht: “Sie alle sehen uns als Führer der Welt. Und sie werden uns folgen.”

Niemand widersprach. Doch nicht einmal Trumps eigene Parteifreunde dürften das ernsthaft glauben.

Von Karl Doemens/RND