Horst Seehofer – ein Minister im Schatten des Virus

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) steht unter Druck – wieder einmal. Das hat mit der Debatte über die Grenzkontrollen ebenso zu tun wie mit einem missliebigen Beamten. Außerdem hat Seehofer noch ein persönliches Problem: Er zählt als 70-Jähriger mit Vorerkrankungen in Zeiten der Corona-Pandemie zur Hochrisikogruppe.

Berlin. Am Mittwoch kommt Horst Seehofer in den Innenausschuss des Bundestages. Es geht um einen brisanten Fall. Der Bundesinnenminister von der CSU soll Auskunft geben über ein Arbeitsverbot, das sein Haus gegen einen Beamten verhängte. Dieser hatte die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung gegenüber Ländervertretern massiv kritisiert. Der Fall wirft einen Schatten auf das Ministerium und seinen Chef. Beide stehen unter Druck.

Zunächst sind da die von Seehofer zu Beginn der Corona-Krise verhängten Kontrollen an den Grenzen zu unseren südlichen, westlichen und nördlichen Nachbarländern. Was seinerzeit noch auf breite Zustimmung stieß, trifft mittlerweile auf flächendeckende Kritik – von südwestdeutschen Landräten, Sozialdemokraten und Grünen sowie Vertretern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Seehofer hat betont, dass die Kontrollen wie geplant bis zum 15. Mai fortgesetzt werden sollten. Noch in dieser Woche werde darüber gesprochen, wie es weiter geht.

Erklärungsbedürftig mutet die kurzfristige Absage der Pressekonferenz an, die Seehofer mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, am Dienstag hatte geben wollen. Das Thema: die Politisch Motivierte Kriminalität. Aus dem BKA verlautet, Gründe für die Absage seien vom Innenministerium nicht genannt worden. Über eine etwaige Wiederholung gebe es keine Informationen. Das Ministerium stellte inzwischen den 27. Mai als neuen Termin in Aussicht. Fest steht, dass die politische Gewalt nach den rechtsextremistischen Morden von Kassel, Halle und Hanau Top-Thema bleibt – eigentlich.

Pressekonferenz abgesagt

Schließlich ist da das „Verbot zur Führung der Dienstgeschäfte“, das das Innenministerium nach dem Bundesbeamtengesetz gegen den eingangs erwähnten Beamten verhängte. Zwar erklärte ein Sprecher: „Es geht nicht darum, dass ein Mitarbeiter eine kritische Meinung äußert, sondern darum, dass er das unter dem Briefkopf des Bundesinnenministeriums tut und dadurch den Anschein erweckt, es handle sich um die Position des Hauses.“

Der äußere Eindruck ist gleichwohl schwierig. Denn der Beamte hatte „gravierende Fehlleistungen des Krisenmanagements“ beklagt.

Die grüne Innenexpertin Irene Mihalic sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Derzeit ist die Wahrnehmung, dass das Bundesinnenministerium bei der politischen Bewältigung der gegenwärtigen Krise kein Faktor ist. Das muss sich endlich ändern, und wir werden den Bundesinnenminister im Innenausschuss eingehend dazu befragen.“

Sie vermisst etwa mehr Engagement der Seehofer-Leute in der Debatte zur Corona-App, die früh angekündigt wurde und immer noch nicht da ist, oder eine Analyse zur Relevanz der kursierenden Verschwörungstheorien. Mihalic betonte: „Wir haben bisher keine Antworten auf diese und weitere drängende Fragen und sagen daher morgen zur Innenausschusssitzung aus voller Überzeugung: Guten Morgen Herr Innenminister, wann wachen sie auf?“ FDP-Innenexperte Benjamin Strasser spricht von Chaos und Willkür.

Aktiv wie eh und je

Der CDU-Innenexperte Armin Schuster weist die Kritik zurück. „Horst Seehofer arbeitet in einer Intensität wie in den letzten zwei Jahren nicht“, sagte er. In Sachen Corona-App habe der CSU-Politiker persönlich im Kanzleramt verhandelt. Und derzeit sei er in erster Linie damit befasst, das Thema Grenzkontrollen zu bearbeiten, indem er sich vor der Sitzung des Corona-Kabinetts am Donnerstag innerdeutsch und innereuropäisch abstimme.

Das Ministerium teilt mit, Seehofer sei aktiv wie eh und je und führe seine Amtsgeschäfte wie gewohnt aus. Aufgrund der Corona-Lage seien öffentliche Auftritte indes naturgemäß auf ein Minimum reduziert. Dagegen stehen Gerüchte, der Hausherr sei oft gar nicht im Haus, sondern daheim in Ingolstadt und regiere via Telefon.

Horst Seehofer – so viel steht fest – ist 70 Jahre alt und weist überdies zahlreiche Vorerkrankungen auf. Sollte nicht bald ein Impfstoff gegen das Corona-Virus gefunden werden, wird er seine 2021 auslaufende politische Karriere als Vertreter einer Hochrisikogruppe beenden müssen.

Von Markus Decker/RND