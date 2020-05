NRW: 70 Personen in Flüchtlingsheim positiv auf Coronavirus getestet

In einem Flüchtlingsheim in Nordrhein-Westfalen sind 70 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Insgesamt wurden dort 300 Menschen untersucht. Die Infizierten wurden in einen isolierten Bereich gebracht.

St. Augustin. In einer Flüchtlingseinrichtung in St. Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) sind 70 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Bezirksregierung Köln am Sonntag bekannt. Insgesamt wurden in der Unterkunft 300 Personen getestet. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger über Positivfälle in dem Flüchtlingsheim berichtet.

Die infizierten Personen wurden auf den Isolierbereich verlegt. Weitere Testergebnisse stehen noch aus. In dem Flüchtlingsheim finden bis zu 600 Personen Platz. Der Großteil der positiv getesteten Menschen zeige keine oder schwache Symptome, teilte die Bezirksregierung weiter mit. 60 negativ getestete Personen wurden unterdessen in andere Einrichtungen untergebracht.

Kritik gab es von den Grünen. „Wir haben mehrfach die Forderung gestellt, diese Heime durchzutesten“, sagte der Landtagsabgeordnete Horst Becker (Lohmar) dem Kölner Stadt-Anzeiger: „Es zeigt sich jetzt, dass das viel zu spät passiert ist.“

