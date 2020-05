Alice Weidel führt die AfD Baden-Württemberg künftig allein. In einer Kampfabstimmung setzte sie sich gegen ihren Vorgänger Dirk Spaniel durch. Weidel erhielt auf dem Sonderparteitag in Böblingen bei Stuttgart 54 Prozent der abgegebenen Stimmen. Spaniel war als Kandidat der völkisch-nationalen Gruppierung Der Flügel angetreten. *** DEU, Germany, Baden Württemberg, Böblingen, 15 02 2020 New leadership of the AfD Baden Württemberg Alice Weidel will be the sole leader of the AfD Baden Württemberg In a crucial vote against her predecessor, Dirk Spaniel, she won the election. Weidel received 54 percent of the votes cast at the special party conference in Böblingen near Stuttgart Spaniel had run as a candidate for the national Quelle: imago images/Arnulf Hettrich

Stuttgart: Auch Weidel sollte sprechen – AfD-Demo gegen Corona-Auflagen verboten Ursprünglich wollte die AfD am Sonntag den 24. Mai gegen die Corona-Beschränkungen in Stuttgart demonstrieren. Doch daraus wird nun wohl nichts: Die Stadt hat die Versammlung verboten. Die Partei möchte das Verbot nicht hinnehmen. Stuttgart. Eine für den Sonntag (24. Mai) von der AfD geplante Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen in Stuttgart darf nach Angaben der Polizei nun doch nicht stattfinden. Die Versammlung wurde von der Stadt Stuttgart verboten, wie ein Sprecher der Polizei Stuttgart am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Unter anderem verwiesen die Behörden auf den Infektionsschutz in der Corona-Krise. Die AfD plant nun, einen Eilantrag gegen das Verbot zu stellen, wie die Partei mitteilte. Die Südwest-AfD wollte am 24. Mai mit einer Kundgebung in der Stuttgarter Innenstadt gegen die Beschränkungsmaßnahmen bei der Corona-Pandemie demonstrieren. Auch die AfD-Landesvorsitzende Alice Weidel sollte nach AfD-Angaben auf der Demonstration sprechen. “Früher hätten CDU-Innenminister in einem solchen Fall für Ordnung gesorgt und auch der Opposition Grundrechte zugestanden”, sagte der AfD-Landesvize Markus Frohnmaier. “Wir werden deshalb einen Eilantrag stellen und unser Recht auf Versammlungsfreiheit gerichtlich durchsetzen!” Die AfD hatte die Versammlung ursprünglich mit 500 Teilnehmern geplant. RND/dpa