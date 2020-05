Österreichs Präsident nach Sperrstunde im Restaurant ertappt

Österreich hat zwar seine Corona-Maßnahmen gelockert, allerdings gelten in vielen Bereichen weiter Einschränkungen. So darf sich etwa in Restaurants niemand nach 23 Uhr aufhalten. Ausgerechnet der Bundespräsident des Landes wurde nun bei der Übertretung dieser Regel ertappt.

Wien. Gemäß der österreichischen Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus dürfen die Restaurants des Landes zwar wieder geöffnet haben, die Gäste aber nur bis 23 Uhr dort aufhalten. Bei einer Kontrolle, ob diese Regeln auch eingehalten werden, wurde in der Nacht zum Samstag in Wien ausgerechnet Bundespräsident Alexander von der Bellen weit nach der Sperrstunde bei einem Italiener angetroffen.

Wie mehrere österreichische Medien – unter anderem “Der Standard“ – berichteten, soll van der Bellen mit seiner Ehefrau spät Abends im Garten des Lokals von der Polizei angetroffen worden sein. Die Uniformierten hätten die beiden um 0.20 Uhr angetroffen, berichtet die “Kronen-Zeitung”.

Laut “Standard” bestätigte die Wiener Polizei den Vorfall. Demnach sei dieser von den Beamten erfasst und an das zuständige Magistrat weitergeleitet worden.

Auf Anfrage der Webseite oe24.at sagte van der Bellen dazu, er sei erstmals seit dem Lockdown mit zwei Freunden und seiner Frau essen gegangen. “Wir haben uns dann verplaudert und leider die Zeit übersehen. Das tut mir aufrichtig leid.”

RND/das