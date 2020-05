Foto aus Café: Polens Regierungschef verstößt gegen Corona-Regeln

Laut einem Regierungssprecher war alles nur ein Missverständnis. Am Freitag veröffentlichte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki ein Foto, das ihn mit anderen Personen am Tisch eines Cafés zeigt. In die Kritik geriet Morawiecki, weil er damit gegen Abstandsregeln verstoßen hat.

Warschau. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ist in die Kritik geraten, nachdem er in einem Restaurant gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen hat. Ein Regierungssprecher sprach am Montag im Sender TVN24 von einem Missverständnis und bat im Namen des nationalkonservativen Politikers um Entschuldigung. Man habe nicht gewusst, dass die Anordnung der Sanitärinspektion nicht nur den „weichen Charakter“ einer Empfehlung habe, sondern verbindlich sei.

Morawiecki hatte am Freitag ein Bild eines Café-Besuchs in Gliwice (Gleiwitz) in der Woiwodschaft Schlesien bei Twitter gepostet. Darauf war zu sehen, wie er mit anderen Personen an einem Tisch sitzt – noch dazu, ohne einen Mundschutz zu tragen.

Nach den strengen Corona-Regeln in Polen dürfen indes nur Familienmitglieder oder Angehörige eines Haushalts in der Gastronomie gemeinsam an einem Tisch sitzen.

In Polen gab es bis Montagmittag 21.440 bestätigte Coronavirus-Infektionen. 996 Menschen starben.

RND/dpa