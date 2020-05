Wiederaufbauplan für Europa: Gigantisch und mit ungewisser Zukunft

Was Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel vorgestellt hat, gab es so noch nie. Eine Dreiviertelbillion Euro will die EU-Kommissionschefin für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der EU in der Corona-Krise mobilisieren. Doch es ist ungewiss, ob ihr ambitionierter Plan jemals Realität wird.

Brüssel/Berlin. Es sind schwindelerregende Geldsummen: Die EU-Kommission will in den nächsten Jahren insgesamt 750 Milliarden Euro allein für die wirtschaftliche Erholung Europas in der Corona-Krise aufbringen. Das kündigt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament in Brüssel an. Ihre Parteifreundin, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), muss nun die skeptischen EU-Mitgliedsstaaten überzeugen. Am 1. Juli übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft und damit auch die Aufgabe, die schwerste Krise in der Geschichte der EU zu bewältigen.

Es ist Corona-Maskenball im Europäischen Parlament, und manche Abgeordnete haben sich noch nicht an die „neue Normalität“ gewöhnt. Parlamentspräsident David Sassoli mahnt mehrfach, die Kolleginnen und Kollegen sollten doch bitteschön die Abstandsregeln einhalten.

Als das zur Zufriedenheit Sassolis geklärt ist, tritt Ursula von der Leyen ans Rednerpult – ohne Maske. Sie enthüllt ein Wiederaufbauprogramm, das es in der Geschichte der EU noch nicht gegeben hat.

Die CDU-Politikerin aus Niedersachsen spricht von einem „neuen Generationenvertrag“, den die EU wegen der Corona-Krise benötige. Es gehe darum, das soziale Gefüge der EU zu reparieren, den EU-Binnenmarkt zu schützen und die Bilanzen in ganz Europa wieder auszugleichen und dabei den „Fast-Forward“-Knopf hin zu einer grünen, digitalen und widerstandsfähigen Zukunft zu drücken. „Das ist die Zukunft der nächsten Generation Europas“, sagt die Kommissionschefin.

Von der Leyen geht über die Idee von Merkel und Macron weit hinaus

Mit dem Vorschlag, eine Dreiviertelbillion Euro für den wirtschaftlichen Aufbau zu mobilisieren, geht von der Leyen deutlich über die Idee von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hinaus. Diese haben vor ein paar Tagen von 500 Milliarden Euro gesprochen.

Doch von der Leyen will noch stärker klotzen. Der nächste mehrjährige Finanzrahmen der EU für die Jahre 2021 bis 2027 soll rund 1,1 Billionen Euro umfassen. Zusammen mit dem Wiederaufbaufonds und bereits beschlossenen Kredithilfen in Höhe von 540 Milliarden Euro ergibt das insgesamt etwa 2,4 Billionen Euro.

500 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaufonds sollen als Zuwendungen fließen, die die Mitgliedsstaaten nicht zurückzahlen müssen. Deutschland könnte aus diesem Topf knapp 29 Milliarden erhalten. 250 Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds sollen als klassische Kredite vergeben werden. Finanziert werden soll das Programm über Schulden im Namen der Europäischen Union. Getilgt werden sollen die Schulden dann aus dem EU-Haushalt – über 30 Jahre hinweg von 2028 an. Kommt es so, wäre das ein Novum. Denn die Kredite sollen nicht von den Empfängerstaaten, sondern von allen gemeinsam zurückgezahlt werden.

Weil die Krise so elementar sei, müsse man diesen Weg zur Rettung der EU gehen, sagt von der Leyen. Wegen des zeitweiligen Stillstands während der Pandemie wird die Wirtschaft in der EU nach einer offiziellen Prognose dieses Jahr um 7,4 Prozent schrumpfen. Einige Länder wie Italien, Spanien und Griechenland sind besonders hart getroffen.

Der Plan kann im Bundestag scheitern – und an den “sparsamen Vier”

Nun kommt es auf Bundeskanzlerin Angela Merkel an, die Kritiker des Plans im eigenen Land zu überzeugen, denn der Bundestag muss dem Vorhaben zustimmen. Aber auch alle 27 EU-Mitgliedsstaaten. Das wird nicht einfach.

Denn da haben sich die sogenannten „sparsamen Vier“ zusammengefunden. Das sind Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark. Deren Regierungschefs haben schon vorsorglich Einspruch gegen ein Instrument erhoben, das sie als Einführung einer „Schuldenunion durch die Hintertür“ kritisieren. Ein niederländischer EU-Diplomat sagt am Mittwoch voraus, dass es zu langwierigen Verhandlungen kommen werde. „Die Positionen sind weit voneinander entfernt“, sagt er. Er habe Mühe sich vorzustellen, dass der Vorschlag von der Leyens das letzte Wort sei.

Das weiß auch Merkel. Sie videokonferiert am Mittwochmittag mit den Spitzen des Europaparlaments. Schnell sei dabei klar geworden, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr von der Corona-Krise dominiert werde, sagt eine Teilnehmerin.

Auch in Deutschland selbst muss die Kanzlerin mit erheblichem Widerspruch rechnen. Die Grünen sehen die Bundesregierung in der Pflicht, für die Umsetzung des EU-Vorschlags zu sorgen. „Der vorgeschlagene EU-Haushalt zeigt den richtigen Weg aus der Corona-Krise“, sagt die europapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Angela Merkels erste Aufgabe in der Ratspräsidentschaft ist, dafür die nötige Mehrheit im Rat zu organisieren.“ Merkel müsse „Wegweiserin“ sein „in einer Zeit, in der die Zukunft der EU auf dem Spiel steht. Die Zeit der Schiedsrichterin oder gar Zuschauerin am Spielfeldrand ist abgelaufen“, mahnt Brantner: „Diese Ratspräsidentschaft entscheidet, wie Europa nach der Krise aussehen wird und ob die nächste Generation in einem nachhaltigen und souveräneren Europa lebt, ob wir Spieler oder Spielball zwischen den USA und China sein werden.“

Skepsis regt sich dagegen in der FDP-Fraktion. Von der Leyens Rezepte seien „weder ausgereift noch mehrheitsfähig“, sagt der europapolitische Sprecher der FDP, Michael Link, dem RND: „Allein der gigantische Umfang und der viel zu hohe Anteil an Zuschüssen wecken Sorgen.“ Link spricht von „riskanten Konstruktionen“, die das Verschuldungsverbot der EU umgehen könnten. Außerdem seien es nicht Konjunkturspritzen gewesen, die die EU stark gemacht hätten, sondern der Binnenmarkt. In dieser Hinsicht hätten die sparsamen Vier ein starkes Argument, sagt Link.

