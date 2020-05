Absage an Trump: Merkel will nicht zum G7-Gipfel in die USA fliegen

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird wohl nicht zum G7-Gipfel in die USA fliegen. Grund ist laut eines Regierungssprechers die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Aus dem Bereich Washington wurden zuletzt zunehmend Corona-Infektionen gemeldet.

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel wird voraussichtlich nicht zum geplanten G7-Gipfel in die USA fliegen. „Die Bundeskanzlerin dankt Präsident Trump für seine Einladung zum G7-Gipfel Ende Juni in Washington. Stand heute kann sie in Anbetracht der Pandemie-Gesamtlage ihre persönliche Teilnahme, also eine Reise nach Washington, nicht zusagen“, erklärte ein Regierungssprecher am Samstag auf Anfrage in Berlin. Merkel werde die Entwicklung der Pandemie aber weiter im Blick behalten.

Zuvor hatte das Magazin “Politico” unter Berufung auf Regierungssprecher Steffen Seibert über die Absage berichtet. US-Präsident Donald Trump peilt für Ende Juni ein reales G7-Gipfeltreffen in Washington an. Die US-Hauptstadt und ihr Großraum sind jüngsten Daten zufolge proportional besonders von Corona-Infektionen betroffen.

RND/dpa