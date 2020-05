George-Floyd-Proteste: Polizisten schließen sich Demonstrationen an

In den USA dominiert gerade ein Bild: Brennende Autos und plündernde Menschen. Zehntausende, die friedlich demonstrieren, werden ihrer Plattform beraubt. In Flint, Michigan, haben sich die örtlichen Einsatzkräfte den Demonstrationen angeschlossen.

Ausgebrannte Autowracks, Tränengas, zerstörte Gebäude: Aktuell gehen besorgniserregende Bilder aus den USA um die Welt. Denn die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd gehen längst über dessen Heimatstadt Minneapolis im US-Bundesstaat Michigan hinaus. Immer wieder kommt es dabei zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen Demonstranten und den örtlichen Einsatzkräften. Man könnte meinen, die Vereinigten Staaten würden in Schutt und Asche liegen – doch vielerorts verlaufen die Proteste friedlich und in geordneten Bahnen.

In Flint, Michigan, schlossen sich Polizisten der Demonstration an. Der örtliche Polizeichef legte seine Schutzausrüstung ab und suchte den Dialog, berichtet der Nachrichtensender “Mid-Michigan Now”. Auf Videos ist dokumentiert wie der Polizist der Menschenmenge zuruft: “Ich will das zu einer Parade machen, nicht zu einem Protest.” Das Video wurde mittlerweile millionenfach gesehen. Twitter-User berichten in den Kommentaren von ähnlichen Szenen überall in den USA.

Doch diese Hoffnungsschimmer in Zeiten größter Spaltung werden von Gewalt und Ausschreitungen oft übertönt. Vor allem in größeren US-Städten gingen Konfrontationen zwischen Polizei und Demonstranten weniger friedlich aus. In Minneapolis, wo Floyd am Montag nach dem Einsatz gestorben war, drängten Sicherheitskräfte Demonstranten mit Tränengas zurück. In anderen Städten von New York bis Los Angeles kam es ebenfalls zu Unruhen und auch zu Plünderungen. Nach Zählung der Nachrichtenagentur AP wurden von Donnerstag bis Sonntag in 22 Städten der USA fast 1700 Personen festgenommen, fast ein Drittel davon allein in Los Angeles, wo der Gouverneur den Notstand ausgerufen und die Nationalgarde mobilisiert hat.

Polizeiauto in New York fährt in Menschenmenge

In New York City kam es zu chaotischen Szenen. Aufnahmen zeigen, wie ein Polizeiauto des NYPD in eine Menschenmenge fährt. Danach klettert ein Demonstrant auf die Motorhaube und tritt wütend gegen die Scheibe. Ob dabei Personen verletzt wurden, ist noch unklar.

Einige New Yorker Demonstranten warfen andernorts Flaschen, zertrümmerten Geschäfte und zündeten Polizeiautos an, wie TV-Aufnahmen zeigen. Beamte setzten Pfefferspray ein. Dutzende Menschen wurden festgenommen – sieben davon vor dem Trump Tower. In dem Wolkenkratzer unweit vom Central Park hatte der US-Präsident bis zu seinem Umzug ins Weiße Haus gelebt.

Trump machte linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen verantwortlich. “Die Gewalt und der Vandalismus werden von der Antifa und anderen gewaltsamen Gruppen des linken Flügels angeführt”, sagte Trump am Samstag. “Linksradikalen Kriminellen, Verbrechern und anderen in unserem Land und auf der Welt wird nicht erlaubt werden, unsere Gemeinden in Brand zu stecken.” Justizminister William Barr sagte, die Gewalt gehe auf das Konto von “anarchistischen Linksextremisten”. Beweise für ihre Behauptung blieben beide schuldig.

RND

Von Alexander Krenn/RND