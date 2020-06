Ministerpräsident Kretschmann: “Bei mir hat Bill Gates noch nicht angerufen”

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich in einem Video zu Verschwörungstheorien geäußert. Etwa zu der, dass Bill Gates etwas mit der Corona-Pandemie zu tun habe. Etwas anderes bereite ihm aber Sorgen.

Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich in einer Videobotschaft gegen Corona-Verschwörungsmythen gewandt.

Auf Demonstrationen heiße es beispielsweise, dass Microsoft-Gründer Bill Gates hinter der Pandemie stecke, um eine heimliche Weltherrschaft zu errichten. “Dazu kann ich Ihnen nur sagen, dass ich das eigentlich wissen müsste, aber bei mir hat Bill Gates noch nicht angerufen”, sagte Kretschmann in dem am Dienstag in Stuttgart veröffentlichten Video.

Er könne in dieser Hinsicht jede Einflussnahme auf seine Corona-Politik ausschließen, betonte Kretschmann. “Ich halte solch einen Verschwörungsmythos schlicht für absurd, aber ich beobachte mit Sorge, dass solche Mythen Verbreitung finden.”

Corona sei eine Naturkatastrophe und keine Verschwörung von Menschen. “Es gibt hier keinen Bösewicht, der uns alle austricksen will. Aber es gibt ein neuartiges Problem für unsere Gesundheit, eine schlimme Pandemie, die die ganze Gesellschaft in Mitleidenschaft zieht.”

RND/dpa