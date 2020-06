Proteste in den USA: Gegner im Ausland nutzen Unruhen für Kritik

Der Iran, China oder auch Russland sind dafür bekannt, dass sie die Menschenrechte mit Füßen treten. Die USA haben das immer wieder angeprangert. Da kommen die Bilder von den Unruhen in den USA den Kritisierten nur zu gelegen.

Dubai. Irans Außenamtssprecher Abbas Mussawi stand an einem Rednerpult, mit einer Weltkarte im Hintergrund, wie man es vom Washingtoner Außenministerium kennt. Auf Englisch wandte er sich direkt an das amerikanische Volk. „Die Welt hat (…) euren Aufschrei wegen dieser Unterdrückung durch den Staat gehört“, sagte er am Montag mit Blick auf die Unruhen in den USA vor Journalisten.

Gehört haben ihn auf jeden Fall Amerikas Gegner im Iran und anderswo. Selber immer wieder von Washington kritisiert, nutzen sie die Proteste nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd durch Polizeigewalt als Gelegenheit, es den USA heimzuzahlen – einem Land, das von seinen politischen Führungspersonen traditionell als leuchtendes Beispiel für Demokratie und Freiheit gepriesen wird. Begleitet von Fernsehbildern aus den Unruhestädten porträtieren sie die USA als eine heuchlerische Supermacht, die unfähig sei, ihr eigenes Volk zu schützen und die Proteste gewaltsam unterdrücke.

Iran leidet unter den US-Sanktionen

„Ihr Ziel ist es, die inneren Spaltungen in den USA zu ihrem Vorteil auszunutzen“, sagt Iran-Expertin Ariane Tabatabai von der Denkfabrik German Marshall Fund in Washington zu diesen Reaktionen. Vertreter autoritärer Regierungen griffen besonders gern das Thema Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen in den USA auf: Es ermögliche ihnen Retourkutschen gegen Washington, das oft an vorderster Front Menschenrechtsverletzungen durch diese Regierungen verurteile.

Das gilt insbesondere für den Iran, dessen ohnehin schwache Wirtschaft schwer unter dem harten Sanktionskurs von US-Präsident Donald Trump leidet. Dort hatten drastische Benzinpreiserhöhungen im vergangenen November landesweite Demonstrationen ausgelöst, die blutig niedergeschlagen wurden. Hunderte wurden getötet, Tausende festgenommen. “Das amerikanische Regime verfolgt Gewalt und tyrannisiert daheim und im Ausland”, schoss Mussawi jetzt gegen Washington.

Außenminister sticheln über Twitter

Derartige Kritik findet sich auch auf Twitter. Teheraner Regierungsbeamte nutzen den Kurznachrichtendienst rege, obwohl er seit den Massenprotesten im Zuge der Präsidentenwahl von 2009 im Iran gesperrt ist. Der frühere Präsident Mahmud Ahmadinedschad, dessen damalige umstrittene Wiederwahl die Unruhen ausgelöst hatte, nannte Floyds Tod „beunruhigend und erschütternd“.

Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif präsentierte eine Erklärung, die sein US-Amtskollege Mike Pompeo zuvor veröffentlicht hatte – mit Umänderungen: Der Name Iran war darin durchgestrichen und mit Amerika ersetzt worden. Pompeo reagierte mit einer Breitseite auf Twitter: “Ihr erhängt Homosexuelle, steinigt Frauen und vernichtet Juden.”

Carrie Lam: US-Proteste ähneln den Protesten in Hongkong

In China werden die Unruhen in den USA vor dem Hintergrund der Demonstrationen in Hongkong gegen die dortige – von Peking unterstützte – Regierung kommentiert. China wirft den USA vor, zu diesen Protesten ermuntert zu haben. Chinesische Experten hätten angemerkt, dass US-Politiker es sich jetzt zwei Mal überlegen würden, wieder etwas zu Hongkong zu sagen – denn sie wüssten, “dass ihre Worte nach hinten losgehen könnten”, hieß es in der Zeitung “Global Times”, dem Organ der regierenden Kommunistischen Partei. Auch Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verglich die Proteste mit der Demokratiebewegung bei sich und warf den USA vor, unterschiedliche Maßstäbe anzulegen.

Der chinesische Außenamtssprecher Zhao Lijian sagte auf einer Pressekonferenz, die Proteste nach Floyds Tod “spiegeln einmal mehr die Rassendiskriminierungen in den USA wider, die ernsten Probleme gewaltsamen Durchgreifens der Polizei und die Dringlichkeit, diese Probleme zu lösen”. China hoffe, dass die USA “die legalen Rechte ethnischer Minderheiten schützt und garantiert”, fügte Zhao hinzu – das, wo doch China seit Jahren massiv gegen ethnische Minderheiten vorgeht, und mehr als eine Million Menschen aus diesen Bevölkerungsgruppen eingesperrt hat, die meisten davon Muslime.

Russland: USA haben systemische Menschenrechtsprobleme

Nordkoreas offizielle Zeitung „Rodong Sinmun“ sprach von einem „gesetzeswidrigen und brutalen Mord“ eines weißen Polizisten an einem schwarzen Bürger. Drei große Fotos zeigten Szenen von Protesten in Minneapolis, wo Floyd am 25. Mai starb, nachdem ihn ein weißer Polizeibeamter mehrere Minuten lang mit dem Knie auf seinem Hals auf dem Boden festgehalten hatte. Der Beamte ist mittlerweile festgenommen und angeklagt worden, aber Demonstranten fordern, dass auch drei weitere Polizisten, die tatenlos zugesehen hatten, zur Rechenschaft gezogen werden.

„Rodong Sinmun“ merkte auch an, dass Hunderte vor dem Weißen Haus protestiert hätten, so mit dem Sprechchor „keine Gerechtigkeit, kein Frieden“.

Russland wies darauf hin, dass die USA systemische Menschenrechtsprobleme hätten – eine Kritik, die einem langjährigen Muster folgt, das in den Kalten Krieg und den Beginn der amerikanischen Bürgerrechtsunruhen in den 1950er Jahren zurückreicht. Mittlerweile spielt sich dieser Informationskrieg weitgehend im Cyberspace ab. So sind Tabatabai und ihre Kollegen in den sozialen Medien auf chinesische, iranische und russische Konten mit den Hashtags #BlackLivesMatter (Schwarze Leben zählen) und #GeorgeFloyd gestoßen.

So kommentierten US-Verbündete

Auch US-Verbündete kommentierten die Unruhen. Die vorübergehenden Festnahmen von Journalisten bei einer Demonstration in Minneapolis seien “sehr beunruhigend”, sagte etwa der Sprecher von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson. In Deutschland beschrieb sich die SPD in einem Tweet als “157 (Jahre alt) und Antifa. Selbstverständlich.” Sie bezog sich damit anscheinend auf Trumps jüngste Ankündigung, er wolle die Antifa zur Terrororganisation erklären. Unter Antifa – einem Kürzel für “antifaschistisch” – werden linke militante Gruppen verstanden, die Neonazis bei Demonstrationen und anderen Veranstaltungen entgegentreten. Trump und andere in seiner Regierung machen linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen bei den Demonstrationen nach Floyds Tod verantwortlich.

RND/AP