Palästinenser wollen Steuereinnahmen von Israel nicht annehmen

Israel nimmt für die Palästinensische Autonomiebehörde Steuern und Zölle ein. Die Autonomiebehörde will die Gelder wegen der Annexionspläne im Westjordanland nicht annehmen. Das könnte Folgen für Lohnauszahlungen haben.

Ramallah. Die Palästinenser weigern sich, die von Israel für sie eingenommenen Steuereinnahmen anzunehmen. Der Sprecher der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Ibrahim Milhem, begründete dies am Donnerstagmorgen mit „Erpressung“ durch Israel. Israel leitet monatlich etwa 200 Millionen Dollar an die Autonomiebehörde weiter. Das Geld stammt aus Steuern und Zöllen. Israel kontrolliert etwa den Import von Gütern für das Westjordanland über den Hafen von Aschdod.

Israel hatte die Autonomiebehörde nach palästinensischen Angaben zuletzt aufgefordert, die Auszahlung der Gelder bei einem Koordinierungsbüro zu erbitten. Die PA lehnt dies ab, da sie vor dem Hintergrund der Annexionspläne im besetzten Westjordanland alle Vereinbarungen und Kontakte mit Israel beendet hat. Die Gelder waren demnach bislang automatisch jeweils am Monatsende überwiesen worden. Das israelische Finanzministerium wollte sich zu dem Vorgang nicht äußern.

Ohne Steuereinnahmen keine Lohnauszahlung

Der Schritt dürfte es der PA unter anderem erschweren, ihren Beschäftigten den Lohn für den Monat Mai auszuzahlen. Es wird erwartet, dass sie sich nun an Banken wendet. Die Autonomiebehörde könnte aber auch darauf hoffen, dass sich Organisationen wie die Weltbank einschalten, um den Geldtransfer zu gewährleisten. Dies könnte geschehen, indem sie die Aufgaben des Koordinierungsbüros übernimmt.

Israels neue Regierung will in Übereinstimmung mit dem Nahost-Plan des US-Präsidenten Donald Trump jüdische Siedlungen und das Jordantal im Westjordanland annektieren. Konkrete Schritte könnten vom 1. Juli an beginnen. Die Pläne sind international höchst umstritten. Sie werden von der Palästinenserführung abgelehnt.

