Schweden: König Carl Gustaf würdigt Einsatz seiner Landsleute gegen Corona-Pandemie

Schweden fährt einen umstrittenen Kurs in der Corona-Krise. König Carl Gustaf ist nun in die Hauptstadt Stockholm zurückgekehrt. Für seine Landsleute ist er voll des Lobes.

Stockholm. Schwedens König Carl XVI. Gustaf (74) ist nach Monaten des Corona-Rückzugs nach Stockholm zurückgekehrt und hat dabei den Kampf seiner Landsleute gegen die Pandemie gewürdigt. Viele in der schwedischen Gesellschaft hätten in der Corona-Krise einen „bewundernswerten und heldenhaften Einsatz“ gezeigt, wofür ihnen ein großer Dank gebühre, sagte der Monarch am Samstagabend anlässlich des schwedischen Nationaltags in einer Rede vor dem Königsschloss in der Stockholmer Altstadt.

Gleichzeitig rief Carl Gustaf die Schweden zum Durchhalten auf. Es handele sich um eine schwere Zeit für viele, sagte er. „Jetzt gilt es durchzuhalten. Schweden ist in vielerlei Hinsicht ein reiches Land, aber unser größtes Vermögen ist der Wille, sich gegenseitig zu helfen.“ Den Sommer solle man stets verantwortungsbewusst, aber so klug und so gut wie möglich nutzen, ergänzte er.

Carl Gustaf und seine Frau Königin Silvia (76) halten sich seit März auf dem Schloss Stenhammers in der Region Sörmland auf. Manchmal haben sie dort kurze Ausflüge unternommen, sich insgesamt aber hauptsächlich in dem Anwesen aufgehalten. Das Königshaus hatte angekündigt, dass das Königspaar für den Nationaltag zeitweilig nach Stockholm zurückkehren werde.

In Schweden gelten lockerere Corona-Beschränkungen als etwa in Deutschland, aber auch dort wurden einige Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Der freizügigere Weg hat jedoch dazu geführt, dass die Schweden im europäischen Vergleich relativ viele Infektions- und Todesfälle pro Einwohner verzeichnet haben.

RND/dpa