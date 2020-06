“Miss Hitler”-Kandidatin und weitere Neonazis zu langen Haftstrafen verurteilt

In Großbritannien wurden vier Mitglieder der verbotenen terroristischen Gruppierung National Action (NA) zu Haftstrafen verurteilt. Alice C., die drei Jahre ins Gefängnis muss, hatte 2016 als “Miss Buchenwald” bei einem “Miss Hitler”-Wettbewerb teilgenommen. Sie leugnete NA-Mitglied zu sein, die Beweislast vor Gericht war jedoch erdrückend.

Eine frühere Teilnehmerin des wohl infamsten Schönheitswettbewerbs der Welt muss hinter Gitter. Ein Gericht in Birmingham hat die einstige “Miss Hitler”-Kandidatin Alice C. und drei weitere britische Neonazis zu Haftstrafen zwischen eineinhalb und fünfeinhalb Jahren verurteilt. Ihre Gruppe National Action (NA) war im Dezember 2016 verboten worden.

Unter anderem hatten die Mitglieder die Ermordung des Parlamentsmitglieds Jo Cox durch den Rechtsextremen Thomas Mair gefeiert. Die Regierung hatte die 2013 gegründete NA als „rassistische, antisemitische und homophobe Organisation“ eingestuft, „die Hass sät und Gewalt glorifiziert“.

Urteil wegen “Mitgliedschaft in terroristischer Vereinigung”

„Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung“ lautete entsprechend die Anklage. Während der 25-jährige Mark J. als dominante Persönlichkeit der Gruppe für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis muss, kommt seine Lebensgefährtin Alice C. für drei Jahre hinter Gitter. Wohl war die 24-Jährige keine Führungsfigur in der NA, aber eine Vertraute der Gruppenleitung.

2016 hatte Cutter an einem Schönheitswettbewerb der NA teilgenommen, bei dem eine „Miss Hitler“ gekürt werden sollte. Cutter ging damals als „Miss Buchenwald“ in den Wettbewerb, benannt nach dem Konzentrationslager bei Weimar, in dem zwischen 1937 und 1945 geschätzte 56000 Menschen umgebracht wurden – Opfer der nationalsozialistischen Diktatur.

Cutters geschmacklose Witze

C. hatte laut BBCNews geleugnet, ein NA-Mitglied zu sein, obwohl sie Versammlungen der Vereinigung besuchte, auf der „Hitler lag richtig“-Banner gezeigt wurden. Der Jury seien auch Beweise gezeigt worden, in denen C. geschmacklose Witze darüber riss, Synagogen unter Gas setzen oder den Kopf eines Juden als Fußball benutzen zu wollen.

Den unsäglichen Wettbewerb hatte 2016 eine junge Schottin gewonnen, wie der „Independent“ damals berichtete. Die Siegerin habe nach ihrem Sieg auf eine Frage, wen sie umbringen würde, könnte sie damit davonkommen, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel genannt. Facebook hatte damals Hinweise auf den Wettbewerb entfernt, die Siegerin war allerdings über Twitter gepostet worden.

Website für “Miss Hitler”-Wettbewerb geschlossen

Immer wieder werden ultrarechte Schönheitswettstreite beworben. Kürzlich hatte die weltweit größte Domain-Datenbank GoDaddy nach Beschwerden der australischen Anti-Defamation Commission (ADC) die Website für einen australischen „Miss Hitler 2020“-Wettbewerb geschlossen. Frauen waren aufgefordert worden, Bilder von sich mit NS-Bezug zu posten und zu erklären, warum sie „das Dritte Reich Adolf Hitlers lieben und ehren“.

ADC-Chairman Dvir Abramovich nannte die Entscheidung einen „glorreichen Sieg des Guten über das Böse“. Die GoDaddy-Verantwortlichen sagten laut „Australian Jewish News“, dass „viele rote Linien überschritten worden wären, hätte man dieser Website den Verbleib gestattet.“ Davon wäre die Botschaft ausgegangen, die jüdische Gemeinde sei Freiwild.

RND/big