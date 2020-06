Persönliche Daten von US-Polizisten online veröffentlicht

Das Heimatschutzministerium befürchtet, dass Informationen wie die Privatadressen der Beamte für Angriffe auf diese genutzt werden könnten. Die Polizei steht wegen des Tods von George Floyd in er Kritik.

In den USA sind persönliche Informationen von Polizisten im Internet veröffentlicht worden. Dies geht aus einem nachrichtendienstlichen Dokument des Heimatschutzministeriums hervor, das der Nachrichtenagentur AP vorlag. Die Veröffentlichung könne zu Angriffen “inländischer gewalttätiger Extremisten” oder anderer Gewalttäter führen oder Beamte davon abhalten, ihre Aufgaben zu erfüllen, hieß es in dem Dokument.

Bei Demonstrationen wegen des Tods des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz ist es in den USA vielerorts zu Zusammenstößen gekommen.

Laut dem Dokument des Ministeriums wurden persönliche Daten ranghoher Polizeibeamter in mehreren Städten, darunter Washington, Atlanta, Boston und New York, in sozialen Netzwerken veröffentlicht, inklusive deren Privatadressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Bei mindestens einem Polizeipräsidenten sei dies wegen seiner angeblichen Unterstützung des Einsatzes von Tränengas gegen Protestierende geschehen.

Polizisten im Visier?

Persönliche Informationen mehrerer Polizisten in Kentucky und von deren Familienangehörigen seien veröffentlicht worden. Auf einer Internetseite seien deren volle Namen, die Namen ihrer Familienmitglieder, ihre Wohnadressen, Informationen über ihre Fahrzeuge und Login-Daten für Internetkonten genannt worden. In Kentucky hatte die Polizei die 26-jährige Rettungsassistentin Breonna Taylor in ihrer Wohnung getötet. Sie war bei den Ermittlungen wegen mutmaßlicher Drogenvergehen nicht die Verdächtige gewesen.

Die persönlichen Daten eines anderen Polizisten im kalifornischen San Jose und von dessen Familie seien ebenfalls online veröffentlicht worden. In dem Post habe es geheißen: “Macht mit diesen Informationen, was ihr wollt.”

Es ist in den USA nicht illegal, persönliche Informationen von Polizisten im Internet zu veröffentlichen. Manche Betreiber sozialer Netzwerke verbieten es allerdings in ihren Nutzungsbedingungen.

Die Daten von Polizisten würden wahrscheinlich auch in Zukunft veröffentlicht werden, „um die Reaktion der Polizei auf die laufenden legalen Proteste zu unterminieren“, schrieb das Heimatschutzministerium.

RND/AP