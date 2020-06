Trump unterzeichnet Dekret: US-Sanktionen gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichts

hat Sanktionen gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs zugestimmt, die gegen US-Soldaten ermitteln. Er unterzeichnete ein entsprechendes Dekret, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Einige Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs werden mit US-Wirtschaftssanktionen und Reisebeschränkungen belegt. Präsident Donald Trump stimmte den Strafmaßnahmen am Donnerstag per Dekret zu. Sie sollen Mitarbeiter des Gerichts treffen, die wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in Afghanistan direkt gegen US-Soldaten und US-Geheimdienstler ermitteln.

Kritik aus den USA am IStGH schon vor Trump

Die USA sind kein Mitglied des Haager Gerichts, das 2002 ins Leben gerufen wurde und Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit anklagen soll. Der Gerichtshof wird von 123 Ländern anerkannt.

Auch US-Regierungen vor Trump haben mögliche Ermittlungen des IStGH gegen amerikanische Soldaten wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen kritisch gesehen. Die Vereinigten Staaten haben die Zusicherung der meisten Gerichtsmitglieder bekommen, entsprechende Strafverfolgungen nicht anzustreben. Zudem haben die USA gedroht, gegebenenfalls militärische und anderweitige Unterstützung an die Länder einzustellen.

RND/AP