Biden in Sorge: Trump versucht, “diese Wahl zu stehlen”

Der designierte Kandidat der Demokraten für die US-Wahl im November ist in Sorge um die Abstimmung. So befürchtet Joe Biden, Amtsinhaber Donald Trump könnte die Wahl “stehlen”. Wie er Trump bei einem möglichen Wahlsieg aus dem Weißen Haus bekommt, falls dieser seine Niederlage nicht eingestehen wolle, habe er sich bereits überlegt.

Joe Biden befürchtet einen möglichen Wahlbetrug durch US-Präsident Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl im November. “Meine größte Sorge: Dieser Präsident versucht, diese Wahl zu stehlen”, sagte der voraussichtliche Kandidat der Demokraten in der am Mittwochabend ausgestrahlten Folge der Sendung “The Daily Show with Trevor Noah”. Eine Sprecherin Trumps wies den Verdacht zurück.

„Dies ist ein Typ, der gesagt hat, alle Briefwahlen sind betrügerisch, per Brief wählen, während er hinter seinem Schreibtisch im Oval Office sitzt und seinen Briefwahlschein ausfüllt, um bei der Vorwahl zu wählen“, sagte Biden.

Auf die Frage, ob er darüber nachgedacht hat, was passieren würde, falls Trump sich weigert, das Präsidentenamt aufzugeben, falls er nicht wiedergewählt wird, antwortete Biden: „Habe ich“, und dass das Militär einschreiten könnte, um eine friedliche Machtübergabe zu gewährleisten. „Ich bin absolut überzeugt, dass sie ihn sehr schnell aus dem Weißen Haus eskortieren würden“, sagte er.

Trump-Sprecherin: “Eine lächerliche Aussage”

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, erwiderte, dies sei „eine lächerliche Aussage“. Sie sagte dem Sender „Fox News“: „Überlassen Sie es den Demokraten, dort hinauszugehen und sich in Szene zu setzen und diese Verschwörungstheorien vorzubringen.“

Trump hat verstärkt behauptet, dass Briefwahlen die Wahrscheinlichkeit von Betrug erhöhten, obwohl es dafür kaum Belege gibt und er selbst bereits per Brief gewählt hat. Viele US-Bundesstaaten setzen auf Briefwahlen, um Coronavirus-Ansteckungen zu vermeiden.

RND/AP