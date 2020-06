Livestream: Giffey zu Studie zu sexuellem Kindesmissbrauch

Der Fall in Münster, wo auf einem Campingplatz über Jahre Kinder sexuell missbraucht wurden, ist nur der jüngste dieser Art. Immer wieder werden in Deutschland nach Jahren der Qual Kinder aus den Händen von Vergewaltigern befreit. Um 11.50 Uhr hält Bundesfamilienministerin Giffey eine Pressekonferenz zum Thema “Schutz vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung” ab – hier zu sehen im Livestream.

Berlin. Unter dem Titel “Schutz vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung” werden (SPD), der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig und der Ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum Ulm, Jörg Fegert am Donnerstag in einem Pressegespräch Fragen per Videokonferenz beantworten.

Sehen Sie hier das Gespräch im Livestream. Die Pressekonferenz mit Familienministerin Franziska Giffey ist für 11.50 Uhr angesetzt, der Beginn kann sich aber um wenige Minuten verzögern.

Reul für Vorratsdatenspeicherung bei Kinderpornografie

Der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich für die Möglichkeit einer Vorratsdatenspeicherung bei Ermittlungen zu Kinderpornografie ausgesprochen. “Ich wäre zufrieden, wenn wir eine Regelung finden, die bei Rechtsextremismus und Kindesmissbrauch uns die Möglichkeit eröffnet, die Daten zu finden”, sagte Reul am Rande der Innenministerkonferenz (IMK) am Mittwoch in Erfurt. Es müsse eine Lösung gefunden werden, betonte der CDU-Politiker. Es könne nicht sein, dass der politische Streit um Vorratsdatenspeicherung dazu führe, dass man deshalb nicht in der Lage sei, Kindesmissbrauch besser und schneller aufzuklären.

Die Innenminister der Länder und des Bundes kamen am Mittwoch in Erfurt für dreitägige Beratungen zusammen. Das Treffen läuft noch bis Freitag. Auch die Frage nach einer Vorratsdatenspeicherung bei Ermittlungen im Bereich Kindesmissbrauch spielt dabei eine Rolle.

Neben Reul sprach sich auch Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) für eine solche Datenspeicherung aus.

RND/fw/dpa