Großveranstaltungen sollen bis Ende Oktober verboten bleiben

Nach einem Papier der Bundesländer sollen Großveranstaltungen in Deutschland bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Auch Kanzlerin Angela Merkel soll dem Vorschlag bereits zugestimmt haben. Laut einem Bericht könnte das Verbot sogar noch länger gehen.

Berlin. Großveranstaltungen wie Volks- und Straßenfeste oder Kirmesveranstaltungen bleiben wegen der Corona-Pandemie möglicherweise bis mindestens Ende Oktober verboten. Das geht aus einer mit anderen Ländern abgestimmten Beschlussvorlage Bayerns für die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichteten RTL und ntv sowie der „Spiegel“ über die mögliche Fortsetzung des Verbots.

Aus Länderkreisen hieß es, an der Vorlage, die auch als Grundlage für das Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Nachmittag (15 Uhr) dienen sollte, sei bereits intensiv mit dem Kanzleramt gearbeitet worden. Offen war allerdings, ob der Punkt Großveranstaltung am Ende überhaupt im endgültigen Beschluss der Ministerpräsidenten mit Merkel vorkommen würde.

Doch was genau ist eine Großveranstaltung laut Definition?

Klar ist: Große Festivals und Konzerte werden nach den neusten Plänen dann wohl bis mindestens bis Ende Oktober nicht stattfinden. Viele Veranstaltungen der Art wurden größtenteils schon nach dem ersten Verbot bis Ende August offiziell abgesagt, darunter das Hurricane und Southside, das Wacken Open Air, Fusion Festival sowie Rock am Ring und Rock im Park. Dasselbe gilt für große Pop- und Rockkonzerten von Bands wie Rammstein, die im Sommer auf Deutschland-Tour gehen wollten. Auch Fußballspiele in vollen Stadien bleiben zunächst verboten.

Doch ab wann gilt eine Veranstaltung als Großveranstaltung? Universal beantworten lässt sich das bislang nicht, es gibt noch keine einheitliche Definition. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen von den Länder getroffen werden. Bedeutet: Jedes Bundesland kann die Besucherzahl, die ein Event zur Großveranstaltung macht, selbst festlegen.

Schulen wieder in den Regelbetrieb

Darüber hinaus soll bei dem aktuell stabil niedrigem Infektionsgeschehen angestrebt werden, dass Schulen spätestens nach den Sommerferien in den Regelbetrieb zurückzukehren.

