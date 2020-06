Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen

Erstmals seit März haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs wieder persönlich im Kanzleramt getroffen. Im Mittelpunkt stand dabei das Ringen um eine einheitlichere Linie bei den Corona-Lockerungen. Alle Schulen sollen demnach nach den Sommerferien wieder den Regelbetrieb anbieten.

Berlin. Die Schulen sollen spätestens nach den Sommerferien in allen Ländern in den Regelbetrieb zurückkehren. Dies gelte, falls sich die Infektionslage in der Corona-Krise weiterhin gleichbleibend gut entwickle. Das beschlossen Bund und Länder bei einem Treffen am Mittwoch in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Die Bundesländer wollen zudem Großveranstaltungen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verbieten. Dies gelte für solche Veranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sei.

Schon am Vormittag war durchgedrungen, dass das Verbot von Großveranstaltungen verlängert werden soll. Offen war noch, bis wann. Bund und Länder trafen sich erstmals seit dem 12. März wieder persönlich im Kanzleramt.

RND/cz/dpa