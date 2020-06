Laschet zu Tönnies: “Rumänen und Bulgaren haben Virus eingeschleppt”

Sind ausländische Mitarbeiter für den Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies in Rheda-Wiedenbrück schuld? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) äußert jedenfalls den Verdacht. Mit den Lockerungen hätten die lokalen Ausbrüche auf keinen Fall zu tun.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) glaubt, dass Arbeiter aus Rumänien und Bulgarien den Corona-Virus in den Fleischbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück eingeschleppt haben.

Der Regierungschef verwies auf ähnliche Fälle und in einem Schlachtbetrieb in Coesfeld. „Das hat nichts mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben“, sagte Laschet vor Journalisten.

Die wollten wissen, ob die Corona-Ausbrüche nicht auch etwas über die Lockerungen im Bundesgebiet aussagte. Laschet: „Das sagt überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da das Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche Regelungen.“

Im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück sind rund 400 Tönnies-Mitarbeiter seit Wochenbeginn positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Produktion ist eingestellt worden, der Kreis Gütersloh schließt Schulen und Kindertagesstätten. Gut 7000 Menschen stehen unter Quarantäne.