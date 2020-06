Tönnies-Spenden an CDU: Nimmt Fleischkonzern Einfluss auf Politik?

Der Schlachtkonzern Tönnies und Clemens Tönnies privat spenden fünfstellige Summen an die CDU. Linke-Bundeschef Bernd Riexinger fragt, welchen Einfluss diese Geldgeschenke auf die Politik haben. Er fordert: „Es ist Zeit, Unternehmensspenden zu verbieten.“

Berlin. Der wegen des massiven Corona-Ausbruchs in der Kritik stehende Schlachtkonzern Tönnies rückt nun auch mit seinen Spenden an die CDU in den Fokus.

In der vom Verein Lobbycontrol unterhaltenen Datenbank Lobbypedia, die sich aus Zahlen aus den Rechenschaftsberichten der Parteien speist, lassen sich für die Jahre 2002 bis 2017 insgesamt neun Einzelspenden der “B. & C. Tönnies GmbH & Co. KG”, der “Tönnies Holding GmbH & Co KG” und von Clemens Tönnies als Privatperson an die CDU finden.

Die Höhe der Spendengelder variierte zwischen 11.900 Euro im Jahr 2015 bis hin zu 32.500 Euro im Wahljahr 2017. Insgesamt flossen in den vergangenen 18 Jahren 158.474 Euro von Tönnies an die CDU.

Aus Sicht der Partei “Die Linke” werfen diese Zuwendungen Fragen auf. “Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft”, kritisierte Linken-Vorsitzender Bernd Riexinger im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerwerk Deutschland (RND). “Im Falle des Schweinebarons Tönnies drängt sich die Frage auf, welchen Einfluss die jährlichen Geldgeschenke an die CDU haben”, so Riexinger weiter.

“Politiker, die ihre Position als gewählte Vertreter des Volkes missbrauchen, um als Lobbyisten für Konzerne lukrative Nebenjobs anzunehmen, schaden der Demokratie”, kritisierte der Linksparteichef mit Blick auf die Lobby-Affäre des CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor.

“Andersherum erhoffen sich Konzerne und Unternehmer, die große Summen an Parteien spenden, davon Vorteile. Es ist Zeit, Unternehmensspenden zu verbieten.”

Von Andreas Niesmann/RND