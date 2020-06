Landrat von Kreis Gütersloh: Es “riecht” nach regionalem Lockdown

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zögert, will einen regionalen Lockdown im Landkreis Gütersloh nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies aber nicht ausschließen. Für Landrat Adenauer „riecht“ es bereits danach. Die mobilen Teams stießen nun in ein gewisses Dunkelfeld, sagt er.

Gütersloh. Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück hält jetzt auch Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) einen Lockdown in der Region für vorstellbar. „Ich würde sagen ja“, sagte Adenauer am Montagabend auf die Frage, ob es nach einem Lockdown „rieche“.

Die mobilen Teams, die in den Wohnungen und den Unterkünften unterwegs seien und auch Familienangehörige ansprächen, stießen jetzt in ein gewisses Dunkelfeld. “Insofern ist das für mich schon eine neue Situation”, erklärte Adenauer.

Positive Fälle gefunden

Die mobilen Teams hätten einige positive Fälle bei ihrem Einsatz gefunden. Eine Zahl wollte der Landrat aber zunächst noch nicht nennen, da zunächst ausgeschlossen werden solle, dass es doppelte Zählungen gebe.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte einen regionalen Lockdown am Sonntag nicht ausschließen wollen. Bislang jedoch sei das nicht nötig, weil das Virus nicht von den Mitarbeitern der Fleischfabrik Tönnies auf den Rest der Bevölkerung übergesprungen sei, sagte er.

Nach dem Corona-Ausbruch im Werk Rheda-Wiedenbrück ist die Zahl der nachweislich Infizierten weiter gestiegen. Es gebe 1553 positive Befunde von den Personen, die unmittelbar im Werk tätig sind, sagte der Leiter des Krisenstabes im Kreis Gütersloh, Thomas Kuhlbusch, am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Gütersloh. Insgesamt seien 6650 Proben genommen worden. Zuvor hatten die Behörden von 1331 bestätigen Corona-Fällen (Stand Sonntag) in der Tönnies-Belegschaft berichtet.

RND/dpa