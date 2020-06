SPD-Agrarexperte fordert nach Lockdown: “Tönnies muss dafür geradestehen”

Der SPD-Agrarexperte Rainer Spiering mahnt seit Jahren bessere Bedingungen in der Fleischindustrie an. Erst jetzt, nach der Corona-Katastrophe, bewegten sich die Giganten. Spiering fordert einen Mindestlohn von 13,50 Euro in der Branche – und eine persönliche Haftung von Fleischboss Tönnies.

Berlin. Der SPD-Agrarpolitiker Rainer Spiering macht den Fleischunternehmer Clemens Tönnies persönlich für den Covid-19-Ausbruch und den Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf verantwortlich.

Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte der Sprecher der Arbeitsgruppe “Ernährung und Landwirtschaft” der SPD-Bundestagsfraktion: “Alle in der Region wissen, wer Clemens Tönnies ist. Er hat nun einem der wirtschaftlich wichtigsten Landkreise in Deutschland schweren Schaden zugefügt. Dafür muss er geradestehen. Im Grundgesetz steht: ‘Eigentum verpflichtet’, ohne Wenn und Aber.”

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sei verantwortlich: “Herr Laschet muss sich die Mühe machen, zu bewerten, was durch Tönnies da angerichtet worden ist”, sagte Spiering. “Am Dienstag gibt Tönnies bekannt, Werkverträge ‘in Kernbereichen’ abzuschaffen. Dafür habe ich mich seit Jahren eingesetzt”, sagte Spiering dem RND. “Und immer verwiesen die Unternehmen auf ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Oh Wunder, jetzt geht es doch.”

Dabei dürfe es aber nicht bleiben, sagte Spiering: “In der Schlachtindustrie muss ein gesetzlicher Mindestlohn von 13,50 Euro gelten, und es müssen alle Sozialstandards verbindlich festgelegt werden. Zudem müssen wir jetzt die Anstrengung unternehmen, das Fleischerhandwerk zurück in die Gemeinden und Städte zu bringen. Zurück zum einheimischen Handwerk, das anständig bezahlt wird und mit dem man auch über die Herkunft des Fleisches reden kann”, fordert der SPD-Politiker.

Von Jan Sternberg/RND