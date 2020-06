US-Berichte: Secret Service schickt Dutzende Mitarbeiter in Quarantäne

Zwei Mitarbeiter des Secret Service, die auch auf einer Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Trump zugegen waren, sind nach US-Medienberichten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Behörde ordnete demnach nun für Dutzende Angestellte Selbstisolation an. Genaue Zahlen wurden nicht genannt.

Washington. Nach der Wahlkampfkundgebung von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat Oklahoma am Wochenende hat der Secret Service Medienberichten zufolge für Dutzende daran beteiligte Angestellte Selbstisolation angeordnet.

Zuvor seien zwei Mitarbeiter, die in Tulsa zugegen gewesen seien, positiv auf das Coronavirus getestet worden, berichtete der Sender CNN am Mittwochabend (Ortszeit).

Zum Schutz der Privatsphäre und der „operativen Sicherheit“ werde der Secret Service keine Zahlen bekannt geben, zitierte die „Washington Post“ eine Sprecherin. Die Behörde, die unter anderem für den Schutz des Präsidenten zuständig ist, sei weiterhin in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen, hieß es weiter.

Trump hatte Kritik auf sich gezogen, ein Event mit Tausenden Menschen in einer geschlossenen Arena inmitten der anhaltenden Pandemie abzuhalten. Im Vorfeld hatte er mitgeteilt, dass sich fast eine Million Menschen um Tickets in der Veranstaltung in der rund 19.200 Menschen fassenden Arena beworben hätten. Tatsächlich blieben Tausende Plätze leer.

RND/dpa