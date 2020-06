Corona-Mittel: EU-Agentur macht Weg frei für Remdesivir in Europa

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat erstmals grünes Licht für einen Wirkstoff zur Corona-Therapie in der EU gegeben. Bestimmte Patienten dürfen unter Auflagen mit dem Medikament behandelt werden. In den USA und in Japan hat Remdesivir bereits eine Sonderzulassung gegen Covid-19.

Amsterdam. Der Empfehlung zufolge sollen bestimmte Covid-19-Patienten unter Auflagen mit Remdesivir behandelt werden dürfen, wie die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Die EU-Kommission muss dem noch zustimmen, was aber als Formsache gilt.

Die Suche nach einem Medikament gegen die von Sars-CoV-2 verursachte Krankheit Covid-19 läuft weltweit auf Hochtouren. Mitte Juni wurden vorläufige Studiendaten zum Entzündungshemmer Dexamethason bekannt: Der Wirkstoff senkt demnach die Sterberate bei künstlich beatmeten Patienten um ein Drittel. Für eine abschließende Beurteilung sei es aber zu früh, warnen Experten.

RND/dpa/asu