Vor dem mobilen Corona-Testzentrum in Gütersloh hat sich schon am Morgen eine lange Schlange gebildet. Wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück können viele Menschen aus dem Gebiet nicht so leicht in den Urlaub entfliehen. Quelle: David Inderlied/dpa

Hoteliers fordern Klarheit beim Umgang mit Gütersloher Urlaubern Immer mehr Bundesländer erlassen Verordnungen gegen Reisende aus den Corona-Risiko-Kreisen. Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hamburg planen Beschränkungen, Berlin und Brandenburg könnten bald folgen. Der Branchenverband Dehoga kritisiert den Flickenteppich und fordert klare Verantwortlichkeiten. Berlin. Auch am dritten Tag nach Verhängung der Corona-Beschränkungen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf können sich die Bundesländer nicht auf ein einheitliches Vorgehen mit Reisenden aus innerdeutschen Risikogebieten einigen. Hoteliers und Ferienvermieter werden daher zunehmend ungeduldig. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga fordert von den Bundesländern Klarheit beim Umgang mit Urlaubern aus Corona-Risikokreisen. “Mit Blick auf die beginnende Urlaubssaison fordern wir dringend nachvollziehbare, praktikable, eindeutige und im besten Fall bundeseinheitliche Verordnungen mit präzisen Handlungsanweisungen zum Umgang mit Reisenden aus Risiko-Landkreisen”, sagt Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Betriebe dürften nicht im Unklaren gelassen werden: “Mögliche Haftungsrisiken dürfen nicht bei den Beherbergungsbetrieben liegen. Es muss unmissverständlich geregelt sein, wer für Stornierungskosten und für eventuelle Verdienstausfälle aufkommt sowie welche staatliche Behörde die Einhaltung der Vorschriften kontrolliert.” Am Donnerstag kündigten weitere Bundesländer an, ein Beherbergungsverbot für Reisende aus den Risiko-Kreisen einzuführen. Baden-Württemberg will sie nicht mehr im Land übernachten lassen. Das Beherbergungsverbot für Besucher aus einem Kreis mit erhöhtem Infektionsgeschehen soll schnell in Kraft treten. Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein hatten ähnliche Regelungen eingeführt. Hamburg und Sachsen-Anhalt wollen wahrscheinlich am kommenden Dienstag nachziehen. Der Hamburger Senat will dann über eine Quarantäneregel für Menschen aus inländischen Risiko-Kreisen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen entscheiden, sagte ein Senatssprecher dem RND. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) kündigte eine neue Corona-Verordnung ebenfalls für Dienstag an. Die Frage sei “nicht ob, sondern wie” man entsprechende Regelungen durchsetzen werde. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte der “Mitteldeutschen Zeitung”: “Aus Infektionsschutzgründen wird eine möglichst bundesweit gleichlautende Regelung zum Umgang mit eingereisten oder einreisenden Personen aus innerdeutschen Risikogebieten begrüßt. Ein mögliches Beherbergungsverbot in Verbindung mit Ausnahmen für getestete Personen wäre ein sachgerechtes Mittel hierfür.” Sachsens Sozialministerin Petra Köpping sagte der “Freien Presse”, das Land wolle nur noch Besucher aus den Risikokreisen zulassen, die einen negativen Covid-19-Test vorweisen können. Berlin und Brandenburg stimmten sich noch über ein gemeinsames Vorgehen ab. Es gäbe noch keine Entscheidung, sagte eine Sprecherin des Berliner Senats. Nach RND-Informationen steht eine gemeinsame Verordnung aber auch in der Hauptstadtregion kurz bevor. Von Jan Sternberg/RND