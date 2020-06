Brasilien: Ex-Forscher der Uni Wuppertal wird Bildungsminister

Die brasilianische Regierung um Präsident Jair Bolsonaro hat ihren ersten schwarzen Minister. Carlos Alberto Decotelli folgt auf Abraham Weintraub als Bildungsminister. Decotelli war einst Postdoktorand an der Universität Wuppertal.

Brasília. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat nach dem Abschied von Abraham Weintraub Carlos Alberto Decotelli zum neuen Bildungsminister ernannt. Das entsprechende Dekret wurde in einer Spezialausgabe des “Diário Oficial”, einer Art Amtsblatt, am Donnerstag veröffentlicht.

Bolsonaro wies bei der Bekanntgabe seiner Wahl auf Twitter darauf hin, der neue Minister habe an der Universität Rio seinen Bachelor gemacht, an der argentinischen Universität Rosario den Doktortitel erworben und sei dann als Postdoktorand an der Universität Wuppertal tätig gewesen.

Decotelli ist der erste schwarze Minister in Bolsonaros Regierung

Zwischen Februar und August 2019 leitete er den Nationalen Entwicklungsfonds für Bildung (FNDE). Decotelli folgt auf Weintraub, der nach einer Reihe von Kontroversen in der vergangenen Woche seinen Posten geräumt hatte.

Er ist der dritte Bildungsminister und der erste schwarze Minister in der Regierung Bolsonaro. Durch den Reserveoffizier in der Marine nimmt die Zahl der Militärs in der Regierung weiter zu. Decotelli gilt als gemäßigter als Weintraub.

RND/dpa