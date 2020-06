Experte Fauci: USA drohen 100.000 Corona-Infektionen pro Tag

Im Süden der USA steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus rapide an. Laut dem Immunologen Anthony Fauci sind landesweit bald bis zu 100.000 neue Fälle pro Tag möglich, falls die Situation nicht erneut unter Kontrolle gebracht werden kann. “Ich bin sehr besorgt”, sagt Fauci. “Wir bewegen uns in die falsche Richtung.”

Washington. Einer der führenden Corona-Experten der US-Regierung hat angesichts der rapiden Zunahme der Neuinfektionen im Süden des Landes vor einer dramatischen Zuspitzung der Pandemie gewarnt.

Falls der Anstieg in den betroffenen Bundesstaaten nicht unter Kontrolle gebracht werden könne, seien landesweit bald bis zu 100.000 Neuinfektionen pro Tag vorstellbar, warnte der Immunologe Anthony Fauci am Dienstag bei einer Anhörung im Senat.

Mehr Neuinfektionen als an den meisten April-Tagen

“Ich bin sehr besorgt”, sagte er. “Wir bewegen uns in die falsche Richtung.” Zuletzt gab es in den USA rund 40.000 Neuinfektionen pro Tag – mehr als an den meisten Tagen der Hochphase der Pandemie im April.

Die Pandemie könne derzeit nur eingedämmt werden, wenn die Menschen in der Öffentlichkeit konsequent Masken trügen und auf ihren Sicherheitsabstand achteten, sagte Fauci, der Direktor des nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten ist. Wenn sich die Menschen nicht daran halten würden, “werden wir weiter große Probleme haben”, warnte er.

Lockerungen pausiert oder rückgängig gemacht

Die besonders betroffenen Bundesstaaten wie Texas, Florida, Kalifornien und Arizona haben wegen des rasanten Anstiegs der Neuinfektionen zuletzt die Lockerung von Corona-Auflagen pausiert oder wieder rückgängig gemacht.

In den USA gibt es seit Beginn der Pandemie bereits 2,7 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Mehr als 126.000 Menschen starben nach einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2.

RND/dpa