Corona-Exit: Tourismusbeauftragter sieht Chancen für Türkei-Reisen

Die Türkei ist das drittbeliebteste Reiseland der Deutschen. Trotz Drängen von türkischer Seite hält die Bundesregierung noch bis zum 31. August an der coronabedingten Reisewarnung fest. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung sieht gute Chancen, dass ein Türkei-Urlaub bald wieder möglich ist.

Berlin. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sieht wachsende Chancen für ein Aufheben der coronabedingten Reisewarnung für die Türkei. “Wenn die Lage gut ist – und letzte Woche war die Lage gut – können wir relativ schnell die Öffnungen vorbereiten”, sagte der CDU-Politiker am Montag im “Frühstart” von RTL/ntv. Man sei mittendrin in Überlegungen, “was tun wir die nächsten Tage, um auch hier Reisen zu gewährleisten”.

Voraussetzung sei neben niedrigen Infektionszahlen, dass das türkische Gesundheitssystem Virusausbrüche so bewältigen könne, dass Urlauber wieder gesund nach Hause kommen. Die Gespräche mit der Regierung der Türkei seien gut gewesen. „Man merkt, da wird sicherlich auch viel gemacht, dass vor Ort gewährleistet ist, dass der Schutz da ist.“ Die Türkei müsse genauso beurteilt werden wie andere Urlaubsländer: „Mit jedem Land müssen wir fair und gerecht umgehen.“

Türkei wirft Deutschland politische Gründe vor

Erst am vergangenen Donnerstag hatte eine hochrangige türkische Regierungsdelegation in Berlin vergeblich versucht, eine Aufhebung der Reisewarnung zu erreichen. Außenminister Heiko Maas sagte seinem Kollegen Mevlüt Cavusoglu lediglich zu, neue Daten zur Infektionslage und Gesundheitsversorgung in der Türkei zu prüfen.

Angestrebt sei ein abgestimmtes Vorgehen in der EU. Cavusoglu warf der Europäischen Union vor, Reisebeschränkungen für die Türkei aus “politischen Motiven” aufrechtzuerhalten. Die Türkei sei ein sicheres Reiseland.

Reisewarnung gilt noch bis 31. August

Die Bundesregierung hat die im März wegen der Corona-Pandemie verhängte weltweite Reisewarnung inzwischen für 32 europäische Länder aufgehoben. Für die Türkei und etwa 160 weitere Länder gilt sie aber nach jetzigem Stand bis zum 31. August weiter.

Die Türkei trifft das als drittbeliebtestes Urlaubsland der Deutschen nach Spanien und Italien besonders hart. Außerdem hat die Bundesregierung die Türkei zusammen mit 125 anderen Ländern als Corona-Risikogebiet eingestuft.

RND/dpa