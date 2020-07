Nordosten verlängert Maskenpflicht – Wirtschaftsminister düpiert

Die Maskenpflicht in Mecklenburg-Vorpommern wird verlängert. Regierungssprecher Andreas Timm teilte am Montagabend mit: „Wir sind uns einig.“ Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hatte am Wochenende die Maskenpflicht im Handel in Frage gestellt.

Regierungssprecher Andreas Timm teilte am Montagabend nach einer Beratung innerhalb der Landesregierung unter Beteiligung der Regierungsfraktionen mit: “Wir sind uns einig, dass die Maskenpflicht bei uns in Mecklenburg-Vorpommern wie geplant verlängert wird. Die entsprechende Verordnung wird morgen im Kabinett verabschiedet.”

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hatte am Wochenende unter Hinweis auf das anhaltend geringe Infektionsgeschehen in dem Bundesland die Maskenpflicht im Handel in Frage gestellt und damit eine bundesweite Debatte ausgelöst. Aus der Politik kam vorwiegend Widerspruch.

RND/cle/dpa