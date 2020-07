Trump verschiebt große Wahlkampfveranstaltung wegen Tropensturm

Die Corona-Krise hält Donald Trump nicht davon ab, wieder große Wahlkampfveranstaltungen durchzuführen. Wegen eines aufziehenden Sturms musste Trump nun aber doch eine Veranstaltung absagen. Sie soll in ein oder zwei Wochen nachgeholt werden.

Washington. US-Präsident Donald Trump verschiebt wegen schlechten Wetters eine für Samstag im Freien geplante Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat New Hampshire. Der Grund sei der auf die Ostküste heranziehende Tropensturm Fay, erklärte sein Wahlkampfteam am Freitag. Der Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, zufolge soll die Veranstaltung in ein oder zwei Wochen nachgeholt werden.

Trump wollte bei der Veranstaltung auf dem Flughafen von Portsmouth am Samstagabend (Ortszeit) vor Anhängern sprechen. Es wäre seine zweite große Wahlkampfkundgebung seit der Zuspitzung der Coronavirus-Pandemie im März gewesen. Alle Gäste mussten bei der Anmeldung zustimmen, dass sie “freiwillig alle Risiken” übernehmen, die aus einer Corona-Infektion resultieren könnten. Teilnehmer würden “stark ermuntert”, bereitgestellte Masken zu tragen, hieß es.

Der Tropensturm Fay sollte am Freitag vom Atlantik kommend im Bundesstaat New Jersey auf Land treffen und dann in etwa parallel zur Küste nach Norden ziehen. Damit war am Samstag auch in Teilen New Hampshires mit starken Winden und heftigem Regen zu rechnen.

RND/dpa