Die Reisewarnung für Schweden wird aufgehoben. Das hat das Auswärtige Amt am Dienstag bekannt gegeben. Das Land war von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen.

Angesichts gesunkener Corona-Infektionszahlen in Schweden hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung für Schweden aufgehoben. Das teilte die Behörde am Nachmittag mit. In Schweden hatte es deutlich weniger Einschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie gegeben, als in den anderen EU-Ländern.

RND/gei