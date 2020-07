Karliczek: Länder müssen Lehrer mit Laptops und Dienst-E-Mail ausstatten

Der Unterricht soll im nächsten Schuljahr möglichst regulär stattfinden – doch in der Corona-Pandemie kann es jederzeit sein, dass wieder auf digitales Unterrichten zurückgegriffen werden muss. Viele Lehrer beklagen, ihnen fehle es an der notwendigen Ausstattung. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ruft jetzt die Bundesländer zum Handeln auf.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Bundesländer aufgefordert, Lehrer mit Dienstlaptops und dienstlichen E-Mail-Adressen auszustatten. “Wenn Lehrer digital unterrichten sollen, dann brauchen sie einen Dienstlaptop und eine dienstliche E-Mail. Hier sind die Länder gefragt”, sagte sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Samstag).

“Überall – in den Unternehmen oder auch in Behörden – sind gerade in den vergangenen Monaten Mitarbeiter noch einmal besser ausgestattet worden”, sagte die Bundesbildungsministerin. “Das sollte auch in einem gesellschaftlich so wichtigen Bereich wie die Schulen möglich sein.”

Das gesamte Interview lesen Sie ab Samstagmorgen auf RND.de

Von Tobias Peter/RND