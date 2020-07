Bundesanwaltschaft sieht sich nicht zuständig für rechtsextreme Drohmails

Die Serie an mit „NSU 2.0“ signierten Drohmails reißt nicht ab. Forderungen nach einem Eingreifen des Generalbundesanwaltes werden lauter. Doch die Bundesanwaltschaft sieht die Voraussetzungen bislang nicht erfüllt.

Karlsruhe. Wegen der Serie rechtsextremer Drohmails mit der Unterschrift “NSU 2.0” werden die Forderungen nach einem Eingreifen des Generalbundesanwalts lauter – dieser sieht aber die Voraussetzungen nicht erfüllt.

Bisher hätten die Ermittlungen in den Ländern “keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für Sachverhalte ergeben, auf deren Grundlage die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernehmen und die Strafverfolgung in eigener Zuständigkeit durchführen dürfte”, teilte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Montag auf Anfrage mit.

Man stehe aber “nach wie vor in fortlaufendem und engem Kontakt mit den ermittelnden Landesjustizbehörden, um auf etwaige neue Ermittlungsergebnisse zeitnah reagieren zu können”.

Strafverfolgung meist Sache der Länder

Grundsätzlich ist die Strafverfolgung Sache der Länder. Die Staatsanwaltschaft des Bundes darf nur in ganz bestimmten, gesetzlich geregelten Fällen Ermittlungen führen. Dazu zählen die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Spionage oder Landesverrat.

Am Wochenende waren weitere Drohschreiben bekannt geworden. FDP- und Linke-Politiker hatten die Bundesanwaltschaft aufgerufen, die Ermittlungen zentral zu bündeln. Die Bezeichnung “NSU 2.0” bezieht sich auf die Terrorgruppe NSU (“Nationalsozialistischer Untergrund”), die zwischen 2000 und 2007 in Deutschland zehn Menschen ermordete.

