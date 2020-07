Bericht: Seehofer drängt auf längere Vorratsdatenspeicherung

Die Vorratsdatenspeicherung ist derzeit ausgesetzt. Bundesinnenminister Horst Seehofer fordert nach einem Medienbericht allerdings eine Verlängerung der Speicherfrist. Er will damit den Kampf gegen Kindesmissbrauch stärken.

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) fordert nach einem Medienbericht eine verlängerte Vorratsdatenspeicherung – statt den vorgesehenen zehn Wochen ein halbes Jahr.

Wie die “Bild am Sonntag” berichtet, bat Seehofer Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) in einem Brief um eine schnelle Gesetzesänderung. Seehofer will demnach damit die Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch verstärken. Er halte es für sinnvoll, “dringend erforderliche Anpassungen im Gesetz bereits jetzt vorzunehmen”, zitiert die Zeitung aus dem Schreiben.

Derzeit ist die Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt. Es wird eine Entscheidung des EuGH dazu erwartet. Seehofer aber will die Änderungen schon vorher, damit sie nach einem möglichen positiven Urteil sofort angewendet werden könnten, heißt es in dem Bericht weiter.

Ein Sprecher des Justizministeriums sagte der Zeitung, dass erst sinnvoll geprüft werden könne, ob es gesetzlicher Anpassungen bedarf, wenn die Gerichte entschieden hätten.

Im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie hatte sich Seehofer gemeinsam mit den Innenministern der Länder bereits im Juni für eine Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen.

RND/das