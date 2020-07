Nachfolger von Grenell: Ex-Offizier Macgregor soll US-Botschafter in Berlin werden

US-Präsident Donald Trump will den Ex-Offizier Douglas Macgregor als neuen US-Botschafter in Berlin nominieren. Er soll Nachfolger von Richard Grenell werden. Das hat das Weiße Haus offiziell bestätigt.

Washington. Der ehemalige Offizier Douglas Macgregor soll neuer US-Botschafter in Berlin werden. Wie das Weiße Haus am Montagabend bestätigte, hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, Macgregor für die Position nominieren zu wollen. Er würde damit in die Fußstapfen des in Berlin wenig beliebten Richard Grenell treten. Der war Anfang Juni von dem Posten zurückgetreten.

MacGregor verließ die US-Armee 2004. Er ist unter anderem Vizepräsident für eine Beratungsfirma. Zudem sei er neben seiner Tätigkeit als Autor auch als “Experte für Streitkräfteplanung” bekannt, erklärte die Regierungszentrale. Der Veteran wird bei Fox News – der als einer von Trumps bevorzugten Fernsehsendern gilt – immer wieder als Experte zu US-Militäreinsätzen im Ausland herangezogen. Auch bei anderen Fernseh- und Radiosendern aus dem rechten Spektrum tritt er als Gastkommentator in Erscheinung.

Als Trump John Bolton 2019 von dessen Posten als Nationalen Sicherheitsberater enthob, war Macgregor unter den fünf engsten Kandidaten für die Nachfolge.

