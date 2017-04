AfD-Gründer Adam bezeichnet Pretzell als «Spieler»

Berlin (dpa) – AfD-Gründungsmitglied Konrad Adam hat vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen Bedenken gegen den dortigen Spitzenkandidaten seiner Partei, Marcus Pretzell, angemeldet.

Adam schrieb am Montag auf seiner Facebook-Seite, die Wähler sollten sich gut überlegen, ob sie diesem wirklich ihr Vertrauen schenken wollten: «Ob sie einen Spieler wie ihn als Volksvertreter in den Landtag schicken wollen. Ob sie ihm zu einer Immunität verhelfen wollen, die er nicht verdient, und ihn vorm Zugriff des Gerichtsvollziehers bewahren wollen, den er sehr wohl verdient.» Von einigen AfD-Mitgliedern, die den Beitrag bei Facebook kommentierten, wurde Adams Einlassung – so kurz vor der Landtagswahl am 14. Mai – mit Befremden aufgenommen.

Der frühere Journalist Adam nahm in seinem Beitrag auch Bezug auf die Kritik des ehemaligen Medienberaters von AfD-Chefin Frauke Petry, Michael Klonovsky. Dieser hatte Pretzell, der mit Petry verheiratet ist, in einem Blog-Eintrag vor einigen Tagen Hochstapelei und einen Hang zur Intrige vorgeworfen.

Die AfD will auf ihrem Bundesparteitag in Köln am kommenden Wochenende über die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl entscheiden. Parteichefin Petry hat bislang die besten Aussichten. Allerdings können sich nach Einschätzung aus Parteikreisen auch ihr Stellvertreter Alexander Gauland und die Nummer eins der baden-württembergischen Landesliste, Alice Weidel, gute Chancen ausrechnen.