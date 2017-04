Umworbene Liberale wollen keine «nützlichen Idioten» sein

Abgrenzen ist die Strategie von FDP-Chef Lindner für die Wahlkämpfe in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und im Bund. Die Liberalen wollen nicht mehr die «nützlichen Idioten» sein.

Berlin (dpa) – Selten hat ein politischer Gegner so freundliche Worte zum Auftakt eines FDP-Parteitages gefunden wie Olaf Scholz. Der SPD-Vize sprach sich für einen sozialliberalen Kurs seiner eigenen Partei im Bundestagswahlkampf aus.

«Das Sozialliberale ist tief in der SPD verwurzelt», lockte der Hamburger Bürgermeister, ein Schwergewicht in seiner Partei, in Zeitungsinterviews. Das hatte fast schon die Qualität eines Grußwortes.

Seit dem Scheitern von Rot-Rot-Grün im Saarland wird die FDP wieder umworben wie lange nicht mehr. Und auch das mediale Interesse nimmt wieder zu – mehr als 230 Journalisten hatten sich zum Parteitag in Berlin angemeldet. FDP-Vize Wolfgang Kubicki kann sich bei seiner Eröffnungsrede an ein solches Interesse nicht mehr erinnern. Doch Parteichef Christian Lindner warnt vor den rund 660 Delegierten: «Das Comeback der FDP ist längst noch nicht erreicht.»

Ja, die FDP wird wieder umworben – als Mehrheitsbeschafferin. Das erzeugt bei den Liberalen einerseits Euphorie. Andererseits verunsichert es zumindest die Parteispitze. Denn bloße Mehrheitsbeschafferin wollten die Liberalen nach dem Absturz 2013 nie wieder sein. Also nur nicht den Eindruck erwecken, man schiele wieder auf Koalitionsoptionen, bloß keinen Fehler mehr machen bis zur Bundestagswahl.

Dass Lindner im «Stern» findet, der türkischstämmige deutsche Fußballnationalspieler Mesut Özil sollte vor Länderspielen die Nationalhymne mitsingen, besaß so ein Ausrutscher-Potenzial. Auf dem Parteitag verteidigt er sich. Er habe nicht geahnt, was ein solches Zitat auslösen könne – und wenn er es gewusst hätte, hätte er es trotzdem gesagt. «Soll doch jeder entscheiden, ob er mitsingt oder nicht. Aber man darf sich doch was wünschen.» Und auch sein Vize Wolfgang Kubicki versuchte das Thema abzuräumen: «Özil kann singen, was er will.»

FDP-Chef Lindner wird auch nicht müde, Koalitionen auszuschließen – und sich gegen Union und SPD gleichermaßen abzugrenzen. So argumentiert er kategorisch gegen eine Ampel in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen. In dem Land müsse eine Politikwende her. Rot-Grün unter Hannelore Kraft habe das Land in Grund und Boden regiert. Für ein Weiter so stehe die FDP nicht zur Verfügung.

Auch bei einem Zweierbündnis mit der SPD, und das ist nicht ganz ausgeschlossen, dürfte er mit Blick auf die Abgrenzungsstrategie im Bund argumentative Schwierigkeiten bekommen mitzumachen. Aber vielleicht gebe es ja auch andere Koalitionsmöglichkeiten, sagt er und verweist darauf, dass die CDU in Umfragen aufholt.

In NRW, wo am 14. Mai gewählt wird, liegt die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Lindner bei zehn Prozent. Ähnlich sieht es mit dem Spitzenkandidaten Kubicki in Schleswig-Holstein aus, wo sieben Tage vorher gewählt wird. Beide kandidieren anschließend für den Bundestag. Kritik daran lässt Lindner nicht gelten. Er habe diesen Schritt bereits 2013 angekündigt. Denn das Comeback der FDP im Bundestag sei nur über die Länder möglich. Und mit zwei starken Ergebnissen von ihm und Kubicki hofft Lindner, dass bundesweit die aktuell mageren Umfragen für die FDP zwischen fünf und sechs Prozent nochmals hochgehen.

Auch nach der Bundestagswahl am 24. September könnte es weder für die Union und Angela Merkel für ein Zweierbündnis reichen noch für die SPD und Martin Schulz. Damit rücken bei der Suche nach potenziellen Koalitionären Grüne und Liberale in den Blick. Lindner signalisiert auf dem Parteitag Respekt vor der Öko-Partei. Doch sobald er über Gemeinsamkeiten nachdenkt, hört – zur Zeit jedenfalls – der Respekt auf. Die Grünen hätten den Hang, die Bürger bevormunden zu wollen. Das widerspreche dem liberalen Verständnis fundamental.

Mit der wiedererstarkten SPD dürfte der Kampf um Koalitionen im Bund wesentlich härter werden als vor vier Jahren. Lindner muss aufpassen, dass seine FDP in diesem Kampf nicht zerrieben wird. Er grenzt sich also gegen Flüchtlings- und Steuerpolitik von Kanzlerin Angela Merkel ab ebenso wie gegen die Arbeitsmarktpolitik von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Schulz wolle zurück zu einer Agenda 1995. Angela Merkel verwalte lediglich die Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Deutschland brauche aber eine Agenda 2030, sagt Lindner.

«In die Wahlen dieses Jahres gehen wir ohne Koalitionsaussage», ruft der 38-Jährige gegen Ende seiner 80-minütigen Rede den Delegierten zu. Und: «Wir lassen uns nicht zu nützlichen Idioten irgendwelcher beliebigen Koalitionen machen.»