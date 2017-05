«Wir sind nicht Burka»: De Maizières Thesen zur Leitkultur

Berlin (dpa) – Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat in der «Bild am Sonntag» zehn Thesen vorgelegt, um eine neue Diskussion über eine Leitkultur in Deutschland anzustoßen. Nachfolgend Auszüge daraus im Wortlaut:

1. «Wir legen Wert auf einige soziale Gewohnheiten (…): Wir sagen unseren Namen. Wir geben uns zur Begrüßung die Hand. (…) Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka.»

2. «Wir sehen Bildung und Erziehung als Wert und nicht allein als Instrument. (…) Allgemeinbildung hat einen Wert für sich.»

3. «Wir sehen Leistung als etwas an, auf das jeder Einzelne stolz sein kann. (…) Wir fordern Leistung. (…) Wir leisten auch Hilfe, haben soziale Sicherungssysteme und bieten Menschen, die Hilfe brauchen, die Hilfe der Gesellschaft an.»

4. «Wir sind Erben unserer Geschichte, mit all ihren Höhen und Tiefen. Unsere Vergangenheit prägt unsere Gegenwart und unsere Kultur. (…) Dazu gehört auch ein besonderes Verhältnis zum Existenzrecht Israels.»

5. «Wir sind Kulturnation. Kaum ein Land ist so geprägt von Kultur und Philosophie wie Deutschland.»

6. «In unserem Land ist Religion Kitt und nicht Keil der Gesellschaft. (…) Ein solcher Kitt für unsere Gesellschaft entsteht in der christlichen Kirche, in der Synagoge und in der Moschee. (…) Kirchliche Feiertage prägen den Rhythmus unserer Jahre. Kirchtürme prägen unsere Landschaft. Unser Land ist christlich geprägt.»

7. «Zum Mehrheitsprinzip gehört der Minderheitenschutz. (…) Für uns sind Respekt und Toleranz wichtig. Wir akzeptieren unterschiedliche Lebensformen und wer dies ablehnt, stellt sich außerhalb eines großen Konsenses. Gewalt wird weder bei Demonstrationen noch an anderer Stelle gesellschaftlich akzeptiert. Wir verknüpfen Vorstellungen von Ehre nicht mit Gewalt.»

8. «Wir sind aufgeklärte Patrioten. Ein aufgeklärter Patriot liebt sein Land und hasst nicht andere.»

9. «Wir sind Teil des Westens. Kulturell, geistig und politisch. Die NATO schützt unsere Freiheit. Sie verbindet uns mit den USA, unserem wichtigsten außereuropäischen Freund und Partner. Als Deutsche sind wir immer auch Europäer.»

10. «Wir haben ein gemeinsames kollektives Gedächtnis für Orte und Erinnerungen.»