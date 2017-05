Von der Leyen entschuldigt sich – nimmt aber nichts zurück

Tagelang war der Druck auf Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wegen ihrer harschen Kritik an der Bundeswehr-Führung zu – jetzt hat sich die Ministerin entschuldigt.

Berlin (dpa) – Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich bei den Generälen und Admiralen der Bundeswehr für ihre pauschale Kritik an den Führungskräften der Truppe entschuldigt.

Ihre Äußerung, es gebe bei der Bundeswehr «ein Haltungsproblem» und «Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen» nahm die CDU-Politikerin aber nicht zurück.

Die Ministerin hatte am Donnerstag in Berlin rund 100 Führungskräfte der Bundeswehr versammelt, um mit ihnen über die jüngsten Fälle von Rechtsextremismus, Mobbing und sexueller Belästigung zu sprechen.

Wie aus Teilnehmerkreisen verlautete, sagte sie bei dem Treffen über die Soldaten und zivilen Mitarbeiter der Bundeswehr: «Egal wo diese Männer und Frauen dienen oder arbeiten – es ist ein unverzichtbarer Dienst für unser Land. Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung. Ich wünschte, ich hätte diese Sätze am Wochenende in dem Fünf-Minuten-Interview über den Rechtsextremismus vorweg gesagt. Es tut mir leid, dass ich es nicht getan habe. Das bedaure ich.» Über die Ansprache der Ministerin berichtete auch der «Spiegel».

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, André Wüstner, begrüßte das Abrücken von der Leyens von der zunächst pauschalen Kritik. Er sagte im ARD-«Morgenmagazin»: «Es ist immer schwer für Politiker zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht.» Viele Teilnehmer des Treffens vom Donnerstag seien deshalb positiv überrascht gewesen.

Unterdessen ist ein Ausbildungskommandeur der Bundeswehr, der die Teilnahme einer deutschen Delegation an «Siegesfeiern» in Frankreich verweigert haben soll, nach Informationen der «Bild»-Zeitung gerügt worden.

Über die rechtslastigen Äußerungen seines Vorgesetzten hatte sich demnach ein Offizier in einer Petition an das Verteidigungsministerium beschwert. «Der kritisierte Vorgesetzte (hat) durch seinen Disziplinarvorgesetzten eine Rüge in Form einer förmlichen Belehrung erhalten», sagte ein Ministeriumssprecher der «Bild»-Zeitung (Freitag).

Der Kommandeur soll eine Einladung aus Frankreich zum Weltkriegsgedenken mit den Worten kommentiert haben: «Ich stelle mich doch nicht als Besiegter mit einer deutschen Delegation zu einer Siegesparade. So lange die Franzosen das Ende des Krieges als «victoire» feiern, solange nimmt keine deutsche Delegation, eingeladen oder nicht, an einer solchen Zeremonie teil.» Er allein werde lediglich als Gast des Bürgermeisters bei den Feierlichkeiten zugegen sein.

Im Antwortschreiben des Ministeriums auf die Petition des Beschwerdeführers schrieb dem Bericht zufolge ein Referatsleiter im Januar dieses Jahres: «Der Entschluss, nicht mit einer Delegation, wohl aber persönlich an der Kranzniederlegung am Ehrenmal teilzunehmen, ist nicht zu beanstanden. Die durch Oberstleutnant L. in diesem Zusammenhang getätigten Äußerungen waren unangemessen.» Parallel dazu habe der Kommandeur allerdings auch eine offizielle Rüge erhalten.

Vor dem Hintergrund der Affäre um den rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. hatte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen den Umgang mit Wehrmachtsdevotionalien an dessen Ex-Standort Illkirch in Frankreich kritisiert. «Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr», hatte sie erklärt. Einzige Ausnahme seien Einzeltaten im Widerstand.