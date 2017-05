Merkel gibt von der Leyen Rückendeckung

Von der Leyen rechnet nach den Enthüllungen in der Affäre um den rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. mit dem Bekanntwerden weiterer rechtsextremer Vorfälle. Von ihrer pauschalen Kritik an «Haltungsproblemen» in der Bundeswehr und einer verbreiteten «Führungsschwäche» rückte sie nun aber ein wenig ab.

Berlin (dpa) – In der Affäre um den mutmaßlich rechtsextremen und terrorverdächtigen Bundeswehrsoldaten Franco A. hat Kanzlerin Angela Merkel Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (beide CDU) erneut in Schutz genommen.

«Ursula von der Leyen klärt die Dinge, die bei der Bundeswehr vorgefallen sind, auf. Ich finde es richtig, dass sie hier sehr klar auch das Fehlverhalten benennt», sagte Merkel. «Und ich finde es zum Teil auch fast etwas seltsam (…), dass man – wenn sie dort mit aller Entschiedenheit rangeht – daraus fast noch einen Vorwurf macht.»

Mit Blick auf von der Leyens Pauschalkritik an «Haltungsproblemen» bei der Bundeswehr sagte Merkel, die Ministerin habe sich inzwischen auch «ein Stück weit» korrigiert und deutlich gemacht, dass die überwiegende Mehrheit der Bundeswehrsoldaten einen herausragenden Dienst leiste. «Das will ich ausdrücklich bestätigen», betonte Merkel. Von der Leyen habe «alle Rückendeckung, die sie braucht», um die Vorfälle aufzuklären und Konsequenzen zu ziehen.

Der mutmaßlich rechtsextreme Oberleutnant Franco A. hatte sich als falscher Flüchtling registrieren lassen und womöglich einen Anschlag geplant. Merkel sagte: «Ich glaube, dass die Dinge gut und ausreichend und intensiv genug untersucht werden, damit sich so ein Fall nicht wiederholt.»